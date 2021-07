¿Qué motivo la llevó a estudiar Farmacia?

Fue una decisión de mi padre. Consideraba que era la carrera apropiada para una mujer, a pesar de que mi idea era hacer dirección de empresa. Siguiendo sus indicaciones comencé los estudios que finalmente me gustaron mucho hasta el punto de recibir el premio extraordinario como “número uno” de mi promoción.

Posteriormente se decantó por la investigación. ¿Cómo fueron los comienzos y qué destacaría de esta etapa?

Llegado un punto comencé a enamorarme de la investigación científica y técnica, no solo de la básica, sino también del desarrollo tecnológico en lo referente a hacer llegar los productos de investigación al paciente y al mercado. Conseguí la plaza de Profesora Adjunta de las Cátedras de la Tecnología Farmacocinética y Farmacia Galénica y empecé a trabajar en el departamento de investigación de un laboratorio farmacéutico. Posteriormente, solicité una beca para seguir formándome en campos novedosos como la ya mencionada farmacocinética.

Consiguió entrar en la Administración Pública, donde ocupó diferentes cargos del Ministerio de Industria, Sanidad y Agricultura. ¿Cómo recuerda esos años?

Los constantes cambios en los ministerios se dieron por la transformación que estaba sufriendo el país en ese momento. En el Ministerio de Industria, con la Ley de Industria, tuve que hacer reconversión de todas las instituciones que tenían que ver con ciencia y tecnología y preparar nuestro país para el ingreso al mercado común europeo y mercado interior. De ahí pasé a Sanidad. Había que transponer cerca de 30 directivas de obligado cumplimento que regulaban el sector del medicamento y por mis conocimientos de las instituciones de la UE me pidieron que pasara a la Dirección General de Farmacia y me ocupara de ese tema. En un plazo de dos años lo conseguimos y para muchos fue el logro más importante de la última década en el campo de la legislación farmacéutica. Por último, en el Ministerio de Agricultura había que crear el libro blanco de la industria agroalimentaria española. En esa etapa desarrollé la legislación de denominación de origen, consiguiendo la de ternera gallega o la del vino Amandi de la Ribera Sacra, entre otros.

¿Qué recuerda de su colaboración con empresas tecnológicas?

Mi participación en empresas ha sido bastante importante durante toda mi vida. He ayudado a la creación de empresas de base tecnológica y activamente en el desarrollo de sus proyectos, especialmente en el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). Participé en la creación de INGENASA, siendo esta la primera empresa de biotecnología. Además, fui consejera representando al Ministerio en Construcciones Aeronáuticas, en Repsol Química, en Cetarsa, en el Instituto de Comercio Exterior (ICEX)... También destacaría mi presencia en la empresa Merck, Sharp & Dohme España (MSD) como directora de Relaciones Externas y Comunicación así como en Asebio (Asociación Española de Bioempresas), como presidenta en sustitución de Cristina Garmendia.

¿Le resultó complejo compaginar la vida profesional con la personal?

Realmente fue muy complejo porque me tocó viajar por todo el mundo. Me encargaron que abriera la oficina de Ciencia y Tecnología de España en Japón teniendo que desplazarme allí para hacer todas las negociaciones. Participé activamente en el retorno de unos programas tecnológicos (el programa FACA) que me obligó a estar varios meses en Estados Unidos. Y la participación como subdirectora de programas internacionales en los puestos que he tenido también me exigió tener que desplazarme. He vivido prácticamente con la maleta en la mano. Mis padres han educado y cuidado a mis hijos y a mí me ha costado mucho poder hacer la conciliación, algo que antes no existía.

¿En qué proyectos estás inmersa en la actualidad?

A día de hoy tengo la suerte de ser académica de cinco academias. El pasado 13 de mayo recibí el Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada, siendo la primera farmacéutica en recibir la distinción en los casi 300 años de historia de la Universidad. Además, hace dos meses me acaban de incluír en el patronato de la Fundación Carmen y Severo Ochoa . En estos momentos estamos preparando la elección de la Fundación y vamos a lanzar el premio a un investigador de reconocido prestigio en ciencias de la vida. Hoy en día también asesoro a compañías en el ámbito de la ciencia, tecnología, farmacia y regulación.Este jueves 1 de julio protagonizó un discurso en Santiago tras su incorporación en la Real Academia de Farmacia de Galicia.

¿En qué consistió y que nos podría decir de la actual situación en la comunidad referente a esta ciencia?

El discurso era un viaje a través de la innovación en salud en España. Lo comparé con un tren y las estaciones eran las etapas que he vivido en mi vida, desde la formación en la Universidad hasta la gestión del sector farmacéutico en instituciones públicas o privadas. Por lo que a Galicia se refiere, los avances son magníficos. Anteriormente había trabajado con Cristina Garmendia y Xunta en la compra pública innovadora donde destaca el desarrollo de la biotecnología en la comunidad. Galicia, por méritos propios, es un referente en el campo de la investigación. En concreto, en Santiago de Compostela hay grupos de extraordinario valor con personalidades únicas como Ángel Carracedo o María José Alonso o Mabel Loza.