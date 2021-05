Miedo en la plantilla de Alcoa por el silencio del Ministerio de Industria

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, reconoció que los trabajadores de la plantilla están “a la espera” de noticias del Ministerio de Industria en relación con la venta de la planta de aluminio primario, porque parece que “el Gobierno nos tendrá hasta el último minuto deshojando la margarita”, apostilló.

Finalizó este viernes el plazo acordado por trabajadores y dirección de la multinacional para mantener la paz social mientras se producía la negociación para la venta de la fábrica de aluminio de Alcoa a la SEPI. En todo caso, Zan aclaró que no se trata de hablar en este momento “de a qué hora se reactiva una huelga”, sino de “lo que tiene que decir el Gobierno de España”, básicamente que regresa a las condiciones que se pusieron sobre la mesa “el pasado 27 de septiembre” para asumir el traspaso de la planta.

“Que contesten de una vez. Que den certidumbre y que confirmen lo que no puede ser otra forma. Que la SEPI compre la factoría para luego vendérsela a un comprador industrial”. Según Zan, el Ministerio “tiene que cumplir” el mandato del Congreso y del Parlamento de Galicia. “Si no fuese así, las responsabilidades al más alto nivel serían altísimas”, concluyó.

Mientras, el presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, acusaba a la Xunta de “haber estado siempre de perfil” respecto a la situación de Alcoa en la Mariña luguesa y de haber utilizado este conflicto de “forma electoral”.

En declaraciones a los medios tras la junta de gobierno, Tomé afeó al Ejecutivo gallego el “no” haber aportado “nada a la solución del tema de Alcoa” ni tampoco “recursos económicos”. Con todo, confía que este problema se acabe resolviendo “pero por el trabajo del Gobierno de España ,que no le ha permitido a la empresa salirse con sus pretensiones y que necesariamente acabará accediendo o bien a vender a la empresa compradora o que la SEPI haga de puente con ese u otro comprador”.

“La Xunta de Galicia solo utilizó a Alcoa para hacerse la foto, decir los titulares que le convenían electoralmente pero nunca puso sobre la mesa ni una aportación que sirviera para la solución del problema y mucho menos recursos económicos cosas que sí hace el gobierno vasco cuando hay crisis en las empresas de Euskadi”, objetó el presidente provincial. “Un gobierno autonómico, que tiene dinero en el Igape sin gastar año tras año, que no es capaz de colocarlo en ayudarlo a las empresas, que no aporte nada, ni ponga nada encima de la mesa en relación a Alcoa. Eso indica que la provincia de Lugo le interesa poco y la Mariña de Lugo le interesa poco”, aseveró. “Estoy convencido que Alcoa va a continuar en A Mariña haciendo aluminio, y la Xunta algún día habrá que ver cual ha sido su papel en esta crisis; desde luego no ha sido para ayudar”, resaltó el presidente de la Diputación de Lugo.