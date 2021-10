Mil millones en rebajas fiscales para familias de Galicia en sólo dos años

Valoración. Santiago Lago, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo, director del Foro Económico de Galicia y uno de los mayores expertos en financiación autonómica –de hecho es uno de los sabios con los que cuenta Moncloa en el comité nacional para su reforma– y en fondos comunitarios considera sobre las cuentas de Galicia para 2022 que “son orzamentos moderadamente expansivos, coas rebaixas fiscais máis salientables dos últimos anos, gracias sobre todo aos recursos extra que proporciona o financiamento europeo e a reactivación da economía que se reflicte no sistema de finaciamento autonómico”. Avisa, sin embargo, de que “son os últimos a zona de confort, en 2023 comezarán os axustes”. Se muestra de acuerdo con la Xunta “en que a comparación co 2021 hai que facela neta dos gastos extraordinarios pola covid”, aunque echa en falta “que tampouco estes orzamentos conten co apoio dunha axencia independente de avaliación de programas públicos e beneficios fiscais que nos axude a tomar decisións atinadas”. J. C.