Miles de camiones y tractores ocupan y ensordecen las ciudades gallegas en el octavo día del paro

Las protestas del transporte han llevado a miles de camiones a las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, como puntos centrales de una protesta que reúne fundamentalmente a trabajadores autónomos o pequeñas empresas en un paro al que se han ido sumando diferentes colectivos. Organizados a través de grupos de mensajería, de boca en boca (Apetamcor, principal asociación que respalda el paro en Galicia, afirmó a Europa Press que no estaba detrás de la marcha compostelana este lunes, por ejemplo); cientos de vehículos de transporte, muchos de ellos de ganado, se dieron cita en dos puntos de la capital gallega, en el mercado de ganado de Amio y en el polígono de Costa Vella y del Tambre, llegando hasta la maderera Finsa, afectada por las protestas. Pasadas las diez de la mañana empezó a llenarse la capital gallega de camiones, tractores y vehículos de transporte que, aunque no provocaron el corte total de la ciudad, sí dificultaron y colapsaron el tráfico, incluso dejando atrapados autobuses urbanos.

Concretamente, la avenida de Lugo, el polígono de Costa Vella, y la zona de San Caetano, donde está la sede de la Xunta, fueron algunos de los puntos que concentraron más dificultades, junto con la entrada sureste de la ciudad, por Pontepedriña. El alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, manifestó su deseo de que no hubiese incidentes y ha mostrado su preocupación por que las cosas funcionen con la “mayor normalidad posible”. Asimismo, ha manifestado su deseo de que “se encuentre una solución” lo antes posible.

En A Coruña, se llegaron a contabilizar 5 kilómetros de protesta del sector del transporte que entraron por la avenida de Alfonso Molina, siguiendo por Matogrande para ser desviados al puerto. Los transportistas recibieron aplausos de viandantes a su paso por las calles coruñesas, a las cuales accedieron desde la zona de Culleredo por el puente de O Burgo. En Vigo, los participantes en la protesta han vuelto a protagonizar una caravana lenta de camiones que ha circulado por la A-55 entre Tui y la entrada de la ciudad. Según han informado fuentes de la Subdelegación de Gobierno en Pontevedra, la marcha ha estado formada por unos 200 vehículos que han entrado por la Avenida de Madrid (el principal acceso a la ciudad desde Portugal, Ourense y la Meseta) a media mañana de este lunes.

La caravana, que estaba escoltada por efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, ha dado la vuelta a la altura de la estación de buses y ha enfilado la autovía de regreso, sin que se produjeran incidentes, más allá de las retenciones y el tráfico lento. Por otra parte, este lunes también se ha registrado presencia de piquetes en el Parque Tecnológico Industrial de Valladares, aunque tampoco se han producido incidentes. Del mismo modo, fuentes del Puerto de Vigo han confirmado que la actividad en la lonja y en los accesos a las terminales ha sido normal.

PROTESTAS EN FERROL. También en Ferrol se llevaron a cabo protestas. Más de 400 camiones tractores, maquinaria de obra, camiones ligeros, furgonetas y turismos han participado en una movilización en el polígono industrial de Río do Pozo, en Narón (A Coruña). La protesta se ha prolongado hasta Ferrol y ha colapsado la carretera en ambas localidades. La movilización ha transcurrido en dirección a la carretera de Castilla, adentrándose luego en el polígono de A Gándara, carretera de la Trinchera, avenida de Esteiro, avenida de Mac Mahón y regreso hacía el polígono de A Gándara, hacía Xuvia y desde allí de nuevo por la carretera de Castilla y regreso al asentamiento industrial en donde ha finalizado en el mismo lugar en donde se había iniciado cuatro horas antes. A los camioneros, trabajadores del sector forestal y ganaderos en esta ocasión se les han sumado también empresas de mudanzas, panaderías y comerciantes en general, tal y como ha reseñado Antonio Otero, que ha ejercido como portavoz de los manifestantes.

A PÉRDIDAS. “A nadie de los que estamos aquí nos sale a cuenta trabajar, ya que los costes de los carburantes hacen inviables los precios que estamos cobrando, y por lo tanto es mejor estar parados que estar perdiendo dinero”, ha destacado este transportista. Otero ha reclamado “una solución inmediata a una problemática que ya se prolonga desde hace meses”, al mismo tiempo que se ha mostrado en contra de los argumentos del Gobierno central “cuando aseguran que la situación ha empeorado debido al conflicto entre Rusia y Ucrania”. Una vez finalizada la marcha tanto los convocantes como los participantes han destacado la gran participación y que esto demuestra que es debido a que todos los afectados están “con el agua al cuello”, criticando también la actitud de los sindicatos, al incidir en que “en otra situación y con otro color político en el Gobierno ya habrían convocado hace semanas una huelga general”.

TRATANTES DE GANADO. En declaraciones a Europa Press en Santiago, el presidente de Astragal --Asociación de Tratante de Ganado--, Silvestre Pérez Lema, ha explicado que la razón de la protesta es conseguir que “baje un poco el precio del gasóleo” porque “está hundiendo al sector, que no puede más”. “Los representantes públicos miran para otro lado, la ministra (de Transportes) dicen que somos una minoría”, ha advertido, para rechazar estas afirmaciones y advertir de que es todo el sector. María, también de esta misma asociación, ha señalado que “no es por los tratantes o transportistas, es por todos los gallegos y españoles”. “Estamos pasando una crisis tremenda y tenemos que hacer cuentas a final de mes, todos, todos no, los de siempre, si podemos comer y qué podemos hacer con nuestro pequeño sueldo”, ha remarcado. En este sentido, ha incidido en que “así no podemos seguir”. “No llegamos a final de mes, trabajamos al día, estamos apretando y apretando porque no llegamos a final de mes”, ha aseverado María, quien se ha preguntado “a dónde vamos a ir”. “Que el Gobierno se baje, que escuche al pueblo, lo estamos pasando mal, estamos hasta las narices de aguantar todo esto”, ha clamado.

MÁS PROTESTAS. Las protestas continuarán en los próximos días y, según ha confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, está prevista una caravana de camiones este martes, con salida del Polígono de As Gándaras, a partir de las 11 horas, que también llegará a la ciudad de las murallas. Frente a la situación de protestas, la Delegación del Gobierno ha informado de la puesta a disposición de 2.000 agentes para escoltar a los transportistas que quieren seguir con el trabajo. EUROPAPRESS