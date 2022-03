Milmillonaria compra de Inditex a su millar de proveedores gallegos en el adiós de Isla

Arteixo. Había concluido ya el tiempo destinado a responder a las preguntas de los medios de comunicación cuando la compañera de Europa Press obró el milagro de conseguir una última declaración. La cuestión, el broche de oro: tratar de saber a qué dedicará no precisamente el tiempo libre Pablo Isla en el futuro... Pero el todavía presidente no soltó prenda.

Junto al consejero delegado, Óscar García Maceiras, reveló su última participación en un consejo de administración de Inditex y señaló que “estoy centrado en la transición”. A poco más de dos semanas de que Marta Ortega lo sustituya en el cargo en próximo 1 de abril al frente se negó a desvelar sus planes de futuro. Consejo, contacto con los analistas, periodistas... Mucho lío en la culminación de un proceso por el que reconoció haber pasado por “meses intensos y muy bonitos” en los que, a pesar de las dificultades, “hubo mucha compenetración”.

Lo que sí dejó claro es que es demasiado joven para retirarse a simplemente vivir la vida, a pesar de que recursos para ello no le faltarían. No, tiene aún mucho que aportar, aunque veremos desde dónde. “No me voy a retirar, evidentemente, por ahora no puedo decir mucho más”

Ya terminada como tal la rueda de prensa, Pablo Isla, como es marca de la casa, se acercó a los periodistas y, desde la cercanía, aseguró tener mucha confianza en la nueva etapa de la compañía, que aprecia está “llena de futuro”, como prueban unos resultados de 2021 que constatan su fortaleza y el talento de sus equipos. En un día “muy especial” para él se refirió a Marta Ortega, resaltando que tras 15 años en la empresa la “conoce perfectamente”, alabando su “muchísimo criterio”.

A su lado estaba el consejero delegado y no le hizo un feo. Para la prensa gráfica y los cámaras no dudaron e estrecharse fuertemente las manos e Isla alegó que es un ejecutivo “impresionante”.

Su sentencia definitiva: “Yo lo que diría es máxima confianza en el futuro de la compañía con Marta Ortega como presidenta y con Óscar García Maceiras como consejero delegado, con el comité de dirección y con todo el resto de equipos de la compañía en todos los países del mundo”, se despedía Isla. S. R.