Miñones va “paso a paso” y prefiere no hablar sobre un posible liderazgo del PSdeG

Aunque no es el entrenador del Atlético de Madrid, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, también es de los que van partido a partido, como suele decir Simeone cuando se le pregunta en las ruedas de prensa.

Esa es la táctica que usó este domingo durante una entrevista en la Ser en la que evitó pronunciarse sobre una posible candidatura a liderar el PSdeG en el congreso de otoño, con fecha concreta por aún determinar. “Sobre futuribles no suelo opinar; ‘paso a paso’ es un lema que me encanta”, indicó Miñones, en una intervención en la que pidió que se respete a la militancia ya que es un proceso que aún no está abierto.

“Lo que venga en el futuro lo veremos en el momento oportuno”, insistió el delegado del Gobienro y exalcalde de Ames, puesto que ocupaba cuando Pedro Sánchez le encargó la ponencia sobre municipalismo que tratará el Congreso Federal de la formación, este sí con fecha, el próximo octubre en Valencia.

Para Miñones, un congreso es “una oportunidad de cambio”, algo que tiene “claro” al ver los recientes cambios en el Gobierno, ya que la sociedad “cambia día a día”.

“El 40º congreso (federal) es una oportunidad para ver la nueva situación del partido y el (congreso) gallego será una oportunidad para analizar lo ocurrido y seguir sumando y conectando con los gallegos”, concluyó.

En otro orden de cosas, el delegado del Gobierno calificó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estatal como “una oportunidad única para Galicia”, por lo que espera que la Comunidad “aproveche” la ocasión.

Además, reivindicó el “respaldo” prestado a la Xunta desde el Ejecutivo central y cifró en 1.800 millones de euros la cantidad que llegó desde el Estado a la Administración gallega “a lo largo de toda la crisis económica y sanitaria”.

También defendió el “apoyo” y la “colaboración” prestada por la institución que dirige para la vigilancia de las restricciones impuestas por la Xunta. Aseguró que los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil “se están reforzando y “la coordinación es máxima” con los agentes autonómicos y locales.

No obstante, a pesar de la “lealtad” mostrada por el Gobierno y los ayuntamientos, reconoció que “hay que mejorar en la información previa por parte de la Xunta”.

De hecho, Miñones envió una carta al vicepresidente primero, Alfonso Rueda, y expresó verbalmente la “necesidad de conocer las restricciones que pone en marcha la Xunta” para poder planificar con tiempo su cumplimiento junto con los ayuntamientos.

Hasta ahora, “la vacunación fue y está siendo un éxito” derivado del “esfuerzo ejemplar” de toda la sociedad liderada por el Gobierno. Por eso, advirtió a la Xunta de que “sería un error” intentar utilizar la campaña de vacunación con fines políticos.