Moncloa se queda sola: Alcoa, Xunta y trabajadores confían la solución a que compre SEPI

··· Si hay que ir a Pittsburgh se va, pero si no se defiende en ningún futuro, si queda fuera de la charla entre la ministra Maroto y el líder de Alcoa, Roy Harvey, lo que están sufriendo los trabajadores de las antiguas plantas de la empresa aluminera en A Coruña y Avilés... pues para todos ellos es tontería. El caso es que los trabajadores de las dos plantas, reconvertidas en Alu Ibérica tras la judicializada venta de las factorías primero a Parter, y luego al Grupo Riesgo, no salen todavía de su asombro de que su situación no saliese a colación en el diálogo de la representante del Gobierno con el CEO de la aluminera, máxime cuando la sentencia de la AUdiencia Nacional pone en tela de juicio toda la extraña operación de cambio de manos, lo que podría volver a colocarles en la órbita de Alla aluminera: “La muerte a nuestras plantas vino de la mano de Alcoa, el Ministerio de Industria, Parter y grupo Riesgo”.