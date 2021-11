Morre un home de 75 anos nun accidente de tractor en Baños de Molgas

Un home de 75 anos faleceu nun accidente de tractor ocorrido na mañá deste xoves no municipio de Baños de Molgas (Ourense).

Segundo informa o 061, até o lugar desprazouse un helicóptero de urxencias sanitarias con base en Ourense, pero o home, JCB, faleceu no lugar. Tamén se enviou unha ambulancia asistencial e persoal do centro de saúde do municipio após unha alerta recibida ás 11,54 horas.

O 112 Galicia explica que o home quedou atrapado debaixo do tractor despois de sufrir o accidente. O suceso tivo lugar en Ponte Ambía de Abaixo.

O persoal sanitario tan só puido certificar o falecemento do home, que tivo que ser excarcerado polos medios de intervención.

Foron avisados, entre outros, bombeiros de San Cibrao das Viñas, o GES de Maceda, Protección Civil de Baños de Molgas e Garda Civil.

OURENSE. EUROPA PRESS