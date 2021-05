Movilizaciones de la pesca artesanal de Galicia para hacerse oír en toda Europa

La pesca artesanal de Galicia celebra este viernes una nueva jornada de paro en su actividad y movilizaciones, tanto en tierra como en mar, para mostrar su total desacuerdo con el nueveo reglamento de control de la UNión Europea. Será a las 12.00 horas en las dársenas, puertos, playas y lonjas gallegas, con participación de embarcaciones, pescadores, mariscadores y demás personas relacionado con esta actividad.

Según explicaron este jueves en rueda de prenda el presidente de la Federación Galega de Confrarías, y su homólogos en los entes provinciales, desde Ribadeo hasta A Guarda las cofradías gallegas están mostrando su apoyo a la iniciativa promovida por la Federación Gallega de Cofradías, con “una unión mayoritaria sin precedentes ante la injusta implantación de una norma totalmente descabellada que causará graves perjuicios a la flota”, indican en un comunicado de prensa.

Esta no será la primera vez que salen al mar para protestar contra esta normativa. Ha habido concentraciones de flota a lo largo de todo el litoral, por agrupaciones de cofradías limítrofes y una participación mayoritaria del sector. Se produjeron concentraciones en todas las rías gallegas y el sector pesquero artesanal demostró que en Galicia “forman una piña en la defensa de los intereses de su flota y sus organizaciones”.

Este viernes, los organizadores esperan una “participación mayoritaria”, como aseguraron en la rueda de prensa, con unión de varias cofradías para que las movilizaciones sean todavía más visibles.

Y es que la pesca artesanal ve imposible e inviable llevar a cabo las modificaciones que estipula el nuevo reglamento de control para la pesca europea. Están “preocupados por las consecuencias”, explican, y sienten que se desarrolló una normativa con total desconocimiento del sector gallego. “Sentimos que no conocen la pesca artesana en Galicia”, ni tampoco “nuestras características geográficas y climatológicas”, indicó José Antonio Pérez Sieira este jueves ante los medios de comunicación.

Con el nuevo reglamento las embarcaciones de 4 a 12 metros deberán llevar un geolocalizador y un diario electrónico tipo PDA para retransmitir sus capturas antes de descargar en puesto, in situ. Las de más de 12 metros, que en algún momento hayan incumplido las normas y sufrido una sanción, tendrán que instalar cámaras a bordo, y las mariscadoras de a pie y los percebeiros geolocalizador y tableta para remitir sus capturas.

“No protestamos por no querer ser controlados”, explicaron en la rueda de prensa, “ya lo hacemos ahora” ya que se hace diariamente desde las lonjas, por lo que no entienden las nuevas obligaciones, si no es con afán “recaudatorio”, aseguran, recordando que no se puede comparar la pesca artesanal con la industrial, y menos aún en la comunidad gallega.

Denuncian que esta es una “normativa de espaldas al sector”, por lo que llaman a todos los pescadores a participar en las movilizaciones y paros, este viernes, a las 12.00 horas, en todas las cofradías gallegas, bajo el lema No a la modificación del reglamento de control, somos pescadores no delincuentes. Mas de 4.300 embarcaciones están llamadas al paro, según datos de asociados a las cofradías gallegas, y constatan que el apoyo por parte de las cofradías de pescadores se puede considerar del 100%.