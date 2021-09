Multitudinaria protesta en Viveiro contra o peche de Vestas, unha fábrica "que dá beneficios"

SANTIAGO DE COMPOSTELA. EP. A localidade de Viveiro acolleu este sábado unha multitudinaria protesta convocada polo cadro de Vestas fronte ao anunciado peche da factoría, que afecta a 115 traballadores. Centos de persoas da Mariña --ao cadro de Vestas sumáronse traballadores de Alcoa San Cibrao, cuxo futuro laboral tamén está en risco-- sumáronse á concentración convocada na praza do concello da localidade, onde corearon consignas como "Queremos traballar e non emigrar". Na protesta participaron tamén cargos de todos os partidos, entre outros o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero; e a presidenta provincial do PP de Lugo, Elena Candia.

Ademais desta concentración fóra da fábrica, os traballadores xa se concentraron diariamente desde o mércores ante as instalacións da mesma en sinal de "desaprobación" ante o "duro" e "inexplicable" anuncio da compañía, previsto para finais de ano. Segundo explicou o presidente do comité de empresa, David Mariño, a Europa Press a concentración nas instalacións farana diariamente, de luns a venres, ás 10,30 horas, durante os 20 minutos que dura o seu descanso regulamentario.

Os traballadores "non" entenden unha decisión "totalmente sorpresiva" e consideran que o anuncio do ERE "foi desapiadado", dado que "non houbo ningún preaviso nin sinal".

"VESTAS NON SE PECHA!"

No transcurso da concentración, os traballadores ratificaron que están no seu conxunto "en contra da decisión". "Non ten sentido que unha empresa como Vestas, con grandes beneficios, peche a nosa fábrica cando mellor o está facendo, e todo para sacar máis beneficios fabricando en países con peores condicións laborais", esgrimiron. "Máis beneficios aínda, porque non ten perdas. Máis beneficios a conta de 115 familias da comarca", reivindicou o cadro, composta --proclamou-- por traballadores "cualificados e comprometidos" capaces de "loitar a contrarreloxo" e de "competir contra a peor das competencias".

"Sempre fomos e seguimos sendo unha fábrica rendible, un exemplo a seguir, superando os retos impostos. Non se entende que esta empresa que acaba de adquirir terreos para ampliar, que consegue legalizar as propiedades con axuda do Concello de Viveiro, que alardea dos plans de futuro para Chavín, agora márchese sen máis", concluíron, coa advertencia de que A Mariña non se pode permitir "perder nin un só posto de traballo máis".

"QUE A XUNTA PARALICE O ERE"

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, chamou ás administracións a traballar conxuntamente e puxo o foco na Xunta, ante unha semana "crucial". Así, instou ao Executivo autonómico a "exercer as súas competencias" e "paralizar o ERE", co fin de "dar tempo para buscar unha alternativa e que Vestas reformule a súa postura" de pechar unha empresa que "produce de forma competitiva, é rendible, e realizou investimentos apoiada polas administracións. "Non se pode perder o tempo", advertiu o dirixente socialista, quen subliñou que a Xunta debería exercer as súas competencias en política industrial para atallar "as crises" que afectan a este sector en Galicia.

O PP DEFENDE O PAPEL DA XUNTA

Pola súa banda, a presidenta provincial do PP en Lugo, Elena Candia insistiu na necesidade dunha fronte común para "defender o emprego e o futuro industrial" da comarca da Mariña, e coincidiu en que a decisión é "inxusta" porque se pecha unha fábrica que é "rendible e competitiva". A dirixente popular cargou contra a "errada política enerxética" do Goberno central e contra a "fobia nacionalista" contra os eólicos porque "trae nefastas consecuencias para o emprego nunha comarca xa afectada pola crise de Alcoa". "A Xunta traballa da man dos empregados afectados e manterá o luns unha reunión co comité de empresa; mentres o Goberno está ausente ante os problemas da comarca da Mariña", afearon os populares.