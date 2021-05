No denunciarían violencia de género el 15 % de los gallegos

La sociedad gallega está en la actualidad mucho más concienciada con la lacra de la violencia de género, hasta el punto de que el 80 % la considera el primer problema social existente. Según la encuesta Percepción da sociedade galega sobre a violencia de xénero, edición 202, presentada esta misma semana por la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, en el Parlamento, este porcentaje de concienciación sube con respecto al año 2012, cuando solo un 70 % la consideraba de primer orden, por encima del desempleo, por ejemplo.

Realizada con un total de 3.874 personas encuestadas, de las que el 55,7 % eran mujeres y un 41,5 % del total poseía un título universitario, algunos de los datos que se extraen no son tan positivos. Es el caso del porcentaje de gallegos que, aún conociendo la existencia de un caso de violencia de género, no lo denunciaría. Un 14,8 % no lo pondría en conocimiento de las autoridades, aunque el 85,2 restante sí lo haría.

Los motivos que aducen los que no denunciarían son, mayoritariamente, no contar con la voluntad o aprobación de la víctima, en un 13 % de los casos, y el miedo al agresor, en un 10,2 %. Además, un 9,8 dice que para hacerlo tendría que ser un caso muy cercano, conocido o familiar, y otro 8,8 % dice que son asuntos privados o de pareja.

En 2020, uno de cada cuatro gallegos conoce algún caso en su entorno de violencia de género, un descenso en relación a 2012, cuando era del 27,5 %, y el 45% de ellos saben que fue denunciado.

La educación de los menores, principal arma En cuanto a los aspectos importantes para los gallegos para acabar con esta lacra, la inmensa mayoría considera la educación en igualdad de los menores, tanto en casa como en el colegio; un 91,3 y un 90,2 %, respectivamente.

El 88, 3 % de la sociedad gallega considera que se puede erradicar, mayoritariamente con un cambio global de valores. Un aspecto muy relacionado con cuáles son los desencadenantes que los gallegos ven el maltrato. Los problema psicológicos del agresor lo son para el 88,7 % de los encuestados, seguido del machismo estructural, 87,1; el uso o abuso de alcohol y/o drogas, 86,9, y que el agresor provenga de un hogar donde existió violencia de género, para el 79,3 % de la población gallega. El estudio apunta que el 92% de las personas entre 18 y 29 años cree que el machismo estructural es el causante de las agresiones sexuales, un porcentaje que cae al 76,4% en el grupo de mayores de 65 años.

gravedad de los delitos relacionados Cuando se le pregunta a los encuestados cuáles de los delitos relacionados con la violencia de género consideran graves, para el 99,2 % lo es dañar a los hijos para hacerle daño a ella; 78,4 %, la violación; el acoso sexual en el trabajo, para el 84,5; agresión dentro de la pareja, 81,7 %; pero baja hasta el 72,7 % los que consideran que la agresión a una persona por su orientación sexual sea grave. Además, revisar el móvil de la pareja o decirle que se cambie de ropa es grave para el 75,8 y el 76,9, respectivamente.

Finalmente, en torno al 15% de los hombres en Galicia cree que las mujeres que sufrieron algún tipo de agresión sexual o la provocaron o no tuvieron el suficiente cuidado para evitarlo. Además, solo el 56,9% considera que las mujeres que fueron víctimas de violencias sexuales son tratadas de forma injusta por la sociedad o su veracidad es puesta en cuestión cuando lo denuncian.