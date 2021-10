No prospera la iniciativa popular por la temporalidad en el empleo público

··· No pudieron votar Feijóo ni el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, que no entraron a tiempo para proceder. Santalices se lo recordó, mientras justificaba, ante las protestas de la oposición, dejarles entrar porque las puertas tienen que esta abiertas por la Covid-19. “Las normas ya saben cuáles son, durante la votación no se puede entrar ni se puede votar, ahora yo no voy a estar impidiendo con un sable que no entre nadie”, zanjó.