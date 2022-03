“No queremos parar, pero nos vemos obligados, es inasumible la subida del precio del gasoil”

La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte ha convocado un paro nacional indefinido este lunes debido a la precaria situación en la que se encuentran sus profesionales, que se ve más agudizada por el encarecimiento de los carburantes como consecuencia de la guerra de Ucrania y que no tiene visos de parar de crecer en los próximos meses. Aseguran que el 90 % de las empresas de transporte (pequeñas y medianas) se encuentran en una situación económica de quiebra.

En Galicia, desde Apetamcor, su presidente, Juan Manuel Rodríguez, asegura que “aunque nosotros nada tenemos que ver con esa plataforma, nos veremos igual que ellos obligados a parar los camiones, porque tal y como está el gasoil, estamos condenados”. En su opinión, la única solución pasaría porque “el Gobierno intervenga y ponga un precio máximo del que no se podría pasar, como hizo en el caso de las mascarillas”.

Para este camionero, lo que está claro es que “así no se puede vivir”, y dado que “el cuarenta y pico por ciento del precio son impuestos, el Gobierno tiene poder para decir: hasta aquí, y dejarnos así a nosotros un margen para negociar con las cargadoras”. Y es que ahora asegura que “ya no sabes ni cuánto pedir por un viaje, y la mayoría estamos poniendo de nuestro bolsillo”.

Tal es la situación que ejemplifica una carga que recogió esta semana en una empresa para llevar hasta Madrid y, al ver lo que ganaría (o, mejor dicho, lo que perdería con el viaje), le dijo al personal de logística: “Si encuentras a otro transportista que te haga este viaje, dáselo, y yo le daré veinte euros más para la cena, y aún así saldría perdiendo menos de lo que me va a costar llevar esta carga”.

En resumen, tal y como están derivando las cosas y cómo está subiendo desorbitadamente el gasoil, “el real-decreto publicado el pasado 3 de marzo ya no nos sirve”. “Las cargadoras tienen que entender que yo no puedo mover 150.000 euros (que cuesta un camión) para estar perdiendo dinero”, así que, “cuando cualquiera de nuestros socios nos llama, con todo el pesar, le recomiendo que pare el camión antes de verse ahogado en deudas de las que no podrá recuperarse”.

ÚNICA ALTERNATIVA: LA NEGOCIACIÓN. Por la parte de Fetransa, uno de los miembros, José Javier Limia, presidente de Atraparve, transmite la misma sensación: “No secundamos el paro de la Plataforma, porque muchas medidas que piden consideramos que ya están en vigor, pero, a pesar de todo, vamos a parar nuestros vehículos igual”. Y es que “si nuestros cargadores siguen sin afrontar las subidas del precio del gasoil y no están dispuestos a negociar, es inviable seguir trabajando”.

Por tanto, deja claro que no se trata de que no vayan a trabajar por secundar la huelga, sino de que “no vamos a trabajar para las cargadoras que no respeten lo acordado”, pero “sí para aquellas que lo hagan, por supuesto que para ellas trabajaremos, no estamos de parón”.

José Javier recuerda que “los camiones que se desplazan por el territorio gallego gastan mucho, por la orografía del terreno, con muchas subidas y bajadas”, y “sabemos que ahora los precios del gasoil son estratosféricos”, pero “pedimos que los cargadores se sienten con nosotros a negociar y se pongan en nuestra piel, al igual que nosotros en la de ellos; esa es la única forma de llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes”. Nadie gana al 100 %, pero nadie pierde al 100 %.