Nova guía para a mellora ambiental dos parques empresariais galegos

Ordes. Galicia contará o vindeiro ano coa primeira Guía de boas prácticas para a integración paisaxística de parques empresariais, un manual impulsado pola Xunta no que se recollerán toda unha serie de ideas e recomendacións para buscar que o desenvolvemento deste tipo de espazos na Comunidade se faga de forma harmónica e integrada coa contorna. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, visitou esta mañá o concello de Ordes para presentar os avances realizados na redacción desta guía ante máis dunha vintena de empresarios do municipio coruñés.

Como punto de partida dos traballos, explicou que se están a analizar 26 áreas empresariais rurais e urbanas de toda Galicia —unha delas, o polígono ordense— e que a información recompilada se utilizará na redacción dun manual de boas prácticas que ofreza solucións técnicas a problemas e cuestións que, de forma habitual, hai que resolver cando se planifica un polígono ou se queren ampliar e mellorar os xa existentes. Entre as principais casuísticas ás que se pretende responder con esta guía, Ángeles Vázquez mencionou a escaseza de zonas verdes, a localización de certos equipamentos en lugares estratéxicos, os problemas de aparcamento ou a necesidade de habilitar espazos para os peóns para facer dos polígonos lugares máis amables.

Tras anunciar que o documento estará listo no primeiro semestre de 2022, a conselleira lembrou que a futura guía xorde do protocolo de colaboración en materia de paisaxe asinado o pasado verán entre o seu departamento e a Federación Galega de Parques Empresariais (Fegape), entidade á que agradeceu o seu respaldo e implicación. O obxectivo compartido pola Xunta e a Fegape, segundo explicou, pasa por poñer a disposición de técnicos, empresarios e administracións públicas unha nova ferramenta de apoio con consellos e información útil para conseguir facer dos parques empresariais galegos espazos ben integrados coa súa contorna. “Deste xeito, queremos demostrar que é posible combinar a actividade económica coa integración paisaxística”, declarou.

Pola súa parte, o alcalde de Ordes, José Luis Martínez, agradeceu que o polígono deste municipio fose un dos escollidos pola Xunta como modelo para analizar a situación deste tipo de infraestruturas na Comunidade e elaborar un documento que considerou que terá unha gran utilidade práctica.

1 M€ para avanzar nas guías e na Estratexia da Paisaxe. Cómpre subliñar que esta nova guía se enmarca na Colección Paisaxe Galega, unha iniciativa do Instituto de Estudos do Territorio (IET) que suma xa 11 publicacións co obxectivo de fixar criterios de integración paisaxística comúns e de aplicación nas políticas sectoriais e territoriais que se levan a cabo en Galicia. Ademais do futuro manual de integración de parques empresariais, o IET tamén está a traballar na redacción doutros tres documentos: a guía de boas prácticas sobre deseño e instalación de cartelaría comercial; a guía de boas prácticas para a integración na paisaxe das instalacións de abastecemento; e a guía de recomendacións básicas para evitar o impacto na paisaxe das instalacións portuarias da Xunta de Galicia. Con este fin, a Consellería destinará o vindeiro ano 1 millón de euros a seguir avanzando na elaboración destes manuais de apoio técnico, así como no desenvolvemento da Estratexia da Paisaxe Galega 2021-2024.