Nuevo decreto anticrisis: 200 euros para los más vulnerables y transporte público a mitad de precio

Santiago. Si a nivel nacional las reacciones han sido numerosas y en todos los sentidos, en el ámbito gallego tampoco se hicieron esperar y tanto el PP como el BNG consideraron que las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez son, a todas luces, insuficientes para frenar la escalada de precios.

En concreto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, empezó este sábado a conocer pormenorizadamente en qué consiste el plan de medidas anticrisis, algo que, a su juicio, “llega tarde”.

“Vamos a ver en qué consisten. Las que vengan, bienvenidas sean; pero llegan tarde”, señaló el mandatario autonómico en declaraciones a los medios en Caldas de Reis (Pontevedra), donde hizo parada mientras realiza el Camino de Santiago en bicicleta por la ruta portuguesa.

Para el presidente gallego, el Ejecutivo central “se dio cuenta” de que realmente “son necesarias” algunas ideas, como la rebaja del IVA en la electricidad, que defendió “durante meses que eran medidas cosméticas que no valía la pena tomar”.

“La gente necesita medidas urgentes”, incidió el también presidente del PP de Galicia, que resaltó la importancia de poner sobre la mesa “rebajas fiscales” como vía para aliviar la situación económica de familias y empresas. “Esperamos que sean útiles y no lleguen demasiado tarde”, aseveró, finalmente.

Desde el BNG, el diputado Néstor Rego, consideró también como positivas las medidas, pero advirtiendo, sorprendentemente en línea con la opinión del presidente gallego, que son “tardías” e “insuficientes”. Así, consideró como positiva la prórroga de aquellas medidas que ya figuraban en el decreto anterior y la inclusión de otras como el incremento del 15 % de las pensiones no contributivas, la ayuda extraordinaria de 200 euros para personas con bajos ingresos, el anuncio de la bajada del IVA de la electricidad al 5 % o el anuncio del impuesto a los beneficios de las compañías eléctricas.

Con todo, cree que no serán normas suficientes para frenar la escalada de precios y proteger a las clases populares que sufren las consecuencias si el Gobierno no asume la necesidad ya de establecer un tope al precio de la electricidad y de los carburantes en el mercado final, si no se aborda una modificación profunda en la regulación del sistema eléctrico que elimine el mercado marginalista y si no recoge, más allá de la ‘excepción ibérica’, también la ya demandada ‘excepción gallega’, es decir, una tarifa eléctrica gallega, dado que somos productores excedentarios de energía eléctrica. ECG