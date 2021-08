O BNG esixe aos gobernos que intercedan polo patrón galego retido en Iemen

O BNG denuncia a situación que está a vivir Pablo Costas, o patrón do buque Cobija que leva case dous anos atrapado no seu barco nas costas de Al Mukalla, en Iemen. O capitán galego, de 54 anos, saíu a mar en decembro de 2019, e aínda non logrou volver á súa casa de Bueu (Pontevedra). Desde o 26 de setembro de 2020, permanece retido no barco sen poder regresar aínda. O patrón galego atópase convivindo xunto aos resto da tripulación que en total, suman 32 persoas de distintas nacionalidades, o primeiro oficial nacional ruso, outro tripulante peruano, 7 namibios, 4 senegaleses e 18 indonesios.

O BNG solicitou ao Goberno central e á Xunta que intercedan polo patrón de barco que se atopa retido xunto con toda a súa tripulación nese porto iemení desde finais do mes de setembro do pasado ano 2020.

Segundo determina Rosana Pérez, voceira de Pesca do partido nacionalista, a situación do buque e a do seu patrón “están a poñer de manifesto a despreocupación e a deixadez de funcións por parte das autoridades, que deberían estar a traballar as 24 horas do día para sacalo do Iemen sano e salvo”.

Ademais, segundo recolle un comunicado, o Bloque denuncia e censura a situación de “abandono” que, di, padece o mariñeiro galego por parte das autoridades desde que o seu barco foi retido a finais de setembro no porto iemení de Al Mukalla e no que aínda se atopa actualmente, sen estar confirmada ninguna actuación do goberno.

Situación humanitaria. Os nacionalistas presentaron senllas iniciativas no Congreso e no Parlamento galego nas que denunciaban as extremas circunstancias nas que se atopan os tripulantes, así como tamén urxiron ás administracións estatais e autonómicas a que “realicen as xestións necesarias” para que Pablo Costas, natural de Bueu e patrón do buque’, sexa liberado.

Rosana Pérez sinala que “Iemen é un país en guerra no que está detido dende hai case un ano nunhas circunstacias que a día de hoxe son realmente intolerables mes-mo sen condicións sanitarias normais e ante a falla de auga e alimentos. A súa situación é de auténtica emerxencia humanitaria” e apela ás institucións para sinalar que esto “tampouco está a merecer dende a Xunta de Galicia, onde, 11 meses despois, descoñécese se a Xunta se puxo en contacto co patrón ou coa súa familia, non se sabe tampouco se se fixo algunha xestión para facilitar a súa saída do Iemen” Ademais, sinala a ausencia de reclamacións e comunicados públicos do goberno galego sobre este tema.

Neste senso, só consta unha única persona evacuada do buque, que foi o primeiro oficial, de nacionalidade rusa, despois de poñerse en contacto co seu consulado, pola contra, “o patrón galego está a vivir un auténtico calvario” segundo explica Néstor Rego, diputado polo BNG, “pois o progresivodeterioro do buque e do seu aparataxe, á falta de hixiene, atención médica, e mesmo alimentos e auga, súmase “a inoperatividad manifesta do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación ( MAEC) español para exercer as súas competencias, mediar ante as autoridades iemenís e lograr a repatriación do patrón”, explicou.

Representantes do goberno indonesio e senegalés xa se desprazaron ao Mukalla para interesarse persoalmente polos seus concidadáns e facer as xestións para a súa evacuación, “mentres os representantes españois (Consulado en Riad-Arabia Saudita, Consulado en Mascate- Ománe Dirección Xeral de Españois no Exterior e Asuntos Consulares do MAEC) limitáronse ata o de agora, a realizar unhas chamadas telefónicas, tras as cales parecen desentenderse do asunto por completo, recomendándolle ao patrón que buscase pola súa conta un avogado e un tradutor”.

Segundo explica o deputado nacionalista, “as distintas declaracións públicas desde o MAEC sobre o suposto contacto permanente que manteñen con Pablo Costas Villar quedan tamén en evidencia ao ser desmentidas polo propio patrón e negadas rotundamente polos seus representantes e pola súa familia confirmando que, nos últimos días e a pesar da situación de emerxencia humanitaria na que se atopan, non recibiron comunicación algunha do Ministerio”, sinala á vez que demanda aos gobernos que intercedan neste asunto.

Pola súa parte, a voceira nacionalista temén fai fincapé nas mesmas peticións establecendo que “todas as nosas peticións rexistradas xa no parlamento galego van neste sentido. O goberno galego ten que actuar e ten que facelo xa, sen nigún tipo de demora, teñen que apoiar a familia do patrón Pablo Costas e en definitiva ten que exercer como Goberno e responder ante os seus concidadáns”

Por este motivo que levan demandando dende fai un ano, lanzan varias cuestións preguntando ao goberno galego sobre as accións inmediatas que esperan emprender para atallar esta situación, da mesma forma que inciden tanto na comunicación directa do goberno central e autonómico.