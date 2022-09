O BNG ratifica a Fernández Lores como candidato á alcaldía de Pontevedra, na que leva máis de 20 anos

Pontevedra. A asemblea local do BNG de Pontevedra elixiu oficialmente a Miguel Anxo Fernández Lores como candidato da formación nacionalista para revalidar a alcaldía da capital da provincia, na que leva desde 1999. O coordinador local do Bloque, Demetrio Gómez, informou este xoves dos resultados da asemblea celebrada o mércores e enxalzou a figura do actuar rexedor, do que dixo que o que máis lle sorprende é “a forza do seu amor por Pontevedra”, grazas ao cal “conseguiu que esta cidade se convertese nun referente mundial”.

Gómez tamén describiu a Fernández Lores como “o druída que coñece a fórmula para a pócima máxica” ou como “un doutor que se preocupa da saúde desta cidade”, algo que el ve reflectido nos proxectos impulsados polo Goberno local nos últimos anos “para construír unha cidade mellor na que as persoas melloremos a nosa calidade de vida”.

Pola súa banda, Miguel Anxo Fernández Lores asegurou que “nunca” se atopou “tan ben nin fisicamente, nin familiarmente, nin animicamente”. “Politicamente creo que nunca me atopei tan ben desde que son alcalde de Pontevedra”, engadiu, polo que quere seguir achegando o seu “gran de area”. Fernández Lores tamén dedicou eloxios ao grupo municipal, o seu “dream team”, e reiterou que está “namorado” da cidade do Lérez e do que leva feito “nestes 23 anos” que leva na Alcaldía, unha etapa na que “Pontevedra conseguiu ser unha cidade na que a xente vive ben”. Por último, o alcalde evitou desvelar os nomes das persoas que formarán parte da lista do BNG para as eleccións municipais e admitiu que, aínda que non ten medo a nada, “si me preocupa que se manipule ou se tente manipular á opinión pública” e tamén estar “todo o día con temas de xulgados e fiscalías, con escraches e agresións para defender intereses que creo que non son os da maioría da cidade”. EP