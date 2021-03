O BNG reivindica "ás mulleres imprescindibles" para unha pandemia que profundou na súa "precariedade" laboral

O BNG celebrou este domingo un sinxelo acto con motivo do 8 de marzo para reivindicar a "todas as mulleres imprescindibles" durante a pandemia do coronavirus, que non supuxo "unha mellora" das súas condicións laborais, senón máis "precariedade".

Así o aseverou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, durante esta celebración que tivo lugar na Alameda de Santiago de Compostela, xunto á estatua das Marías, e na que participou unha decena de mulleres da formación nacionalista portando panos morados.

Neste contexto, Pontón destacou o traballo de sectores feminizados como as caixeiras de supermercados, as enfermeiras, as limpadoras e as empregadas das residencias, que puxeron "en risco a súa saúde" durante a pandemia.

"Como portavoz nacional do BNG, pero sobre todo como muller, reivindico darlles visibilidade e denunciar que un ano despois os aplausos a estas mulleres non tiveron como resposta unha mellora das condicións laborais", proclamou.

Segundo a líder nacionalista, os distintos gobernos "non fixeron nada" nesta liña, senón que a crise sanitaria serviu como "coartada para conxelar os dereitos" xa conquistados.

Un exemplo "moi claro", dixo, é que en "oito de cada dez" postos de traballo destruídos se corresponderon con mulleres e que houbo "miles" que perderon o seu emprego para volver ao fogar a exercer labores de coidados.

Por iso, Pontón ve con "indignación e asombro a campaña orquestrada polo dereita --PP-- e a extrema dereita --Vox--", que "cuestionan" o dereito das mulleres a manifestarse por este 8 de marzo.

ACTOS "CON TODAS AS MEDIDAS DE SEGURIDADE"

De feito, a portavoz nacional do BNG negou que as mobilizacións deste ano vaian ser "masivas", senón que haberá simplemente "actos reivindicativos que contan con todas as medidas de seguridade". "Como xa fixemos o 25N", asegurou, en referencia ao Día contra a Violencia Machista --25 de novembro--.

Pontón advertiu que non aceptará a mensaxe de "hai que quedar na casa", xa que ao longo dun ano de pandemia "houbo manifestacións, concentracións e mobilizacións de todo tipo sen que ninguén cuestione este dereito". "O que se quere criminalizar, no fondo, é a loita do 8M", apostilou.

Así, denunciou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insiste en "abonar o terreo" ao discurso da extrema dereita ao "culpabilizar ás mulleres" polas manifestacións do 8 de marzo do ano pasado, a días da declaración do primeiro estado de alarma.

"NIN UNHA SOA MEDIDA" DA XUNTA POLA IGUALDADE

Ademais, a líder da oposición galega deu a súa palabra ás mulleres de que non parará "nin un só día para defender" os seus dereitos fronte a un goberno da Xunta que "non impulsou nin unha soa medida" neste sentido ao longo dos 12 anos que leva Feijóo á fronte.

"Ao longo destes 12 anos vimos retrocesos e recortes de dereitos", asegurou, tras o cal mencionou as subvencións a centros escolares que segregan por sexos e o "intento de boicotear" a folga do 8 de marzo.

Non en balde, lembrou a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que sinalou en 2018 que a Xunta puxo uns servizos mínimos dun modo "malicioso" en distintos departamentos públicos.

Fronte a esta "involución e boicot", garantiu que o Bloque traballará "con máis ansias que nunca" polos dereitos das mulleres a través de iniciativas como "un plan de emprego feminino e unha lei galega para "pór fin á fenda salarial".

Xunto a isto, comprometeu un plan de coidados, un servizo de escolas infantís "público" para nenos de 0 a 3 anos e un "aumento" dos orzamentos autonómicos para a loita contra a violencia de xénero.

MEIRÁS E EMILIA PARDO BAZÁN

Durante a súa intervención, a portavoz nacional do BNG tamén respondeu a preguntas dos medios sobre a sucesiva defensa de Feijóo a que o Pazo de Meirás, recentemente recuperado para o patrimonio estatal de mans da familia Franco, estea dedicado a Emilia Pardo Bazán. E é que tanto o Goberno central como colectivos memorísticos apostan por que o inmoble se dedique integramente á condena da ditadura.

Neste sentido, Ana Pontón lamentou que o PP caia "moi baixo" ao tratar de "utilizar o feminismo para blanquear o franquismo" en lugar de "pór en marcha medidas que mellorasen a vida das mulleres".

"É unha falta de respecto ao feminismo", remachou a líder da oposición.

SANTIAGO. EUROPA PRESS