O 'Bono Activa Comercio' acumula xa 5.200 establecementos adheridos e 117.000 descargas de usuarios

SANTIAGO. EP. O 'Bono Activa Comercio', que ofrece descontos aos consumidores para realizar compras nos comercios de proximidade, está presente en 5.200 establecementos e un total de 117.000 galegos e galegas xa o descargaron. Son cifras dadas polo vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, este sábado durante a visita a varios establecementos adheridos a esta iniciativa en Santiago de Compostela, cidade que ofrece descontos en máis de 270 negocios e que conta cun total de 4.000 clientes. Conde destacou que este proxecto da Xunta, en colaboración coa Federación Galega do Comercio, aspira a ser "un elemento de dinamización e incremento do consumo" e afirma a necesidade dun sector "que se ten que reinventar" con "iniciativas vinculadas á dixitalización". Tamén lembrou que o prazo para a adhesión dos establecementos finaliza este luns, 31 de maio, e que os consumidores poderán utilizar o bono até o 3 de agosto.

Neste sentido, afirmou que "o 35% dos bonos xa están descargados por parte dos consumidores" e que, aproximadamente, "máis do 20% do conxunto do comercio en Galicia" se beneficiou deles. Durante a súa visita aos establecementos composteláns, estivo acompañado polo director xeral de Comercio e Consumo da Xunta, Manuel Heredia; o presidente da asociación Santiago Centro, José María Fernández; e o presidente da asociación Comercio Punto Compostela, José Antonio Seijas.

Este último quixo destacar que o bono "é unha boa iniciativa" e "interesante", mentres que José María Fernández se mostra "optimista" ante a perspectiva de que "haberá unha gran afluencia de turistas en Galicia". A visita comezou en Montero Ríos e pasou por diversos establecementos, entre eles Tien 21, Calzados Seijas, Doce Calvo, Core Surfing e Ebony, na rúa Xeneral Pardiñas, onde finalizou. O vicepresidente interesouse en saber como estaba a situación en cada comercio, ademais de prestar atención aos seus produtos, dicindo dun bañador con estampado de 'Mario Bros' que "marca a tendencia".

AXUDAS PARA IMPULSAR A DIXITALIZACIÓN

A Xunta tamén mantén aberta unha liña de axudas para a implantación e o impulso da dixitalización até o próximo 4 de xuño, cunha convocatoria de concorrencia competitiva e un orzamento de 5 millóns de euros. Conde manifestou que contempla axudas que "poden chegar aos 21.040 euros" e que están dirixidas a "establecementos e talleres que queiran profundar no comercio por Internet". Así, estas axudas permiten aos pequenos establecementos "introducir investimentos vinculados á dixitalización" ou "poder acudir a feiras dixitais".

II FEIRA DO AUTOMÓBIL HÍBRIDO E ELÉCTRICO DE RIBEIRA

Francisco Conde tamén acudiu este sábado á segunda edición da Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico --que este ano incluíu tamén o primeiro desfile Ribeira Fashion Show--, organizada polos empresarios de Ribeira co obxectivo de dinamizar a hostalaría e o comercio local. Segundo informa a Xunta nun comunicado, o vicepresidente lembrou que segue aberta a liña de axudas da segunda edición do 'Plan Moves', que ten como fin "incentivar a compra de vehículos con enerxías alternativas e a instalación de puntos de carga". A proposta ten un orzamento de 23 millóns de euros na próxima convocatoria. Así mesmo, fixo mención ao 'Bono Activa Comercio' e destacou, ademais de lembrar o prazo de adhesión dos locais, que en Ribeira "son preto de 70 establecementos adheridos e 2.000 bonos descargados".