O comité de empresa de Alcoa ve "agora" máis posibilidades para a venda da planta de San Cibrao

O presidente do comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ve "agora" máis posibilidades de que se venda a planta de Cervo (Lugo), logo que a multinacional lanzase un comunicado este xoves anunciando o inicio das negociacións coa Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI).

Así, este venres Zan celebrou que a empresa "esta vez si que fixo algo distinto", o cal vinculou co acordo alcanzado cos traballadores e a unha xunta de accionistas posterior na que se comunicou "que se abría a negociar a vender á SEPI a fábrica de aluminio". "Cuestión que non se fixo até agora", apostilou.

"Até agora, falaban da boa fe de Alcoa, que ían seguir os procesos xudiciais e que se ía a pechar o proceso, co cal agora hai máis posibilidades de que se venda", valorou.

Zan confía, pola multinacional americana, en que "non volvan incorrer no mesmo erro" e asegurou que "a SEPI negocia en nome dos gobernos, e non en nome da SEPI".

De feito, o sindicalista lembrou como tanto o parlamento de Galicia como o Congreso dos Deputados aprobaron "que a SEPI debía de intervir a empresa transitoriamente de modo que nun breve prazo vendería a un terceiro", que sería neste momento ao grupo británico Liberty.

En canto a esa reunión "multilateral" que expón Alcoa, Zan concretou que "hai unha cláusula" no acordo que establece que as partes se deben reunir "para ver os pormenores e avances de cada negociación", tal e como se fixo este xoves.

"A mesa multilateral é importante porque así nós seguiremos o proceso e o máis importante é que ese proceso se ratifique vía acordos. Nós o que necesitamos son documentos asinados e unha venda efectiva, despois que nos convoquen a unha reunión ou a 25 é o de menos", abordou.

Non en balde, José Antonio Zan criticou que as reunións mantidas até o momento "non serviron para nada", porque o que queren "é que eses acordos se ratifiquen en escritos que contemplen a venda".

