O orzamento e un exame á xestión de Feijóo fronte á COVID, eixos da intensa semana no Hórreo antes das festas de Nadal

SANTIAGO. EP. O Parlamento de Galicia vivirá uns intensos días previos ás festas do Nadal e albergará entre o luns 21 e o mércores 23 dous plenos que terán no foco os orzamentos deseñados pola Xunta para 2021, ademais da lei de medidas fiscais e administrativas que os acompañan, e o exame á xestión do presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, fronte á covid e as súas consecuencias. O primeiro dos plenos celebrarase o luns e, após as comparecencias parlamentarias para dar os detalles das contas de cada departamento autonómico, o proxecto lexislativo das contas para 2021 pasará por primeira vez polo pleno para debater as emendas á totalidade presentadas polos grupos da oposición, que reclaman a súa devolución.

Tamén albergará o debate de totalidade da coñecida como 'lei de acompañamento', que introduce unha serie de modificacións lexislativas para o impulso de novas medidas fiscais e administrativas. Esta fórmula para lexislar, que o Goberno de Feijóo utiliza de forma habitual en cada exercicio, recibiu de novo duras críticas de PSdeG e BNG por entender que se furta o debate que podería ter por separado cada modificación legal.

Pero o primeiro punto que se abordará no hemiciclo o luns será a toma de posesión dos novos deputados do PP, en substitución dos recentemente nomeados presidentes das autoridades portuarias galegas. Así, pasarán a formar parte do grupo maioritario Ana Belén García Vidal (de Noia e pola Coruña, que xa o foi ao final da lexislatura pasada); María Felisa Rodríguez Carreira (de Mos, por Pontevedra); e Manuel Santos Costa (de Marín, por Pontevedra).

Xa o martes arrincará o primeiro o pleno do ano, no que Feijóo, no marco dos cen primeiros días do seu cuarto mandato, terá que dar explicacións sobre a súa xestión co foco na pandemia. Estará obrigado a iso por que tanto a líder do BNG, Ana Pontón, como o seu homólogo socialista, Gonzalo Caballero, centrarán a sesión de control no balance e en que Feijóo aclare como tratará de evitar ou paliar os efectos dunha terceira onda en Galicia.

Tamén neste pleno comparecerá a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, para abordar a incidencia da pandemia nas súas áreas de responsabilidade.

OUTRAS LEIS E OS USOS DO PAZO DE MEIRÁS

No plano lexislativo, o último pleno do ano acollerá, ademais, o debate da proposta de lei de reactivación económica que impulsará o Grupo Popular; e dous textos do Goberno serán sometidos á opinión dos grupos para a súa aprobación definitiva: a lei de ordenación do territorio e a lei de pesca continental.

Ademais, tras perder os herdeiros do ditador Francisco Franco o preito e ditaminar a Xustiza a reincorporación ao patrimonio público do Pazo de Meirás, os usos do inmoble estarán no foco do debate na Cámara. O BNG defenderá unha iniciativa de impulso para garantir que se deseña un plan de usos "plural e participativo", sen que o PPdeG "use a figura de Emilia Pardo Bazán para blanquear e tapar 82 anos de ocupación e fascismo".

O PPdeG tamén preguntará ao Goberno galego respecto diso, e remarcou o "triste" que resulta discutir sobre os usos após o logro xudicial. O seu portavoz na Cámara, Pedro Puy, garantiu esta semana que "non se vai a negar" a historia, pero apelou a que o foco debe estar na "convivencia".

OUTRAS INICIATIVAS

Á marxe destas cuestións, o último pleno do ano abordará a elección dun membro do Consello de Contas (a proposta do PSdeG, para substituír á falecida Beatriz Rodríguez), e de tres membros do Consello Consultivo (a proposta do PP, José Luís Costa Pillado e Ignacio Arangunen, e do BNG, Alberte Souto).

E o Grupo Popular pedirá ao Goberno de España que inclúa nos orzamentos estatais para o próximo ano polo menos 30 millóns de euros para a promoción do Xacobeo 2021; ademais de defender unha proposición non de lei no que abordará o estatuto de consumidores electrointensivos e outras cuestións do ámbito enerxético.

Así mesmo, preguntará ao Goberno autonómico non só por Meirás, senón polas peaxes que vai aplicar a partir do próximo 1 de xaneiro nas autoestradas de competencia autonómica, e sobre vos TAC e as cotas pesqueiras para 2021.

Os nacionalistas exporán as súas preocupacións no ámbito da sanidade galega a través de varias iniciativas e preguntas, do mesmo xeito que os socialistas que, entre outras cuestións, impulsarán unha proposta para urxir un protocolo galego específico de actuación para os casos de positivos en covid-19 entre as tripulacións dos barcos que cheguen a portos galegos.