O Parlamento recibe vía postal o recurso á lei de saúde galega

O Parlamento de Galicia recibiu o pasado mércores, vía postal, a providencia do Tribunal Constitucional pola que se informaba da presentación do recurso do Goberno central ao artigo 38, no seu apartado segundo, o cal quedou suspendido ao ser admitido a trámite polo pleno do órgano xudicial.

Fontes parlamentarias confirmaron a Europa Press a recepción do documento, que agora foi rexistrado e será levado á Mesa do Parlamento esta semana que, ouvida a xunta de portavoces --na que teñen representación o tres grupos parlamentarios (PPdeG, BNG e PSdeG)--, decidirá a posición de defensa xurídica da norma.

Do mesmo xeito que a Xunta de Galicia, que ten aberto --aínda que sen que polo momento haxa máis avances que a negociación sobre un texto interpretativo que evitaría a reforma da lei e conxelaría o recurso no TC--, o Parlamento autonómico, de onde emana o lexislativo galego, pode acudirse ante o tribunal para a defensa xurídica da norma.

O Goberno que dirixe Pedro Sánchez decidiu levar ao Tribunal Constitucional a lei galega de saúde porque, segundo recolle o recurso presentado ante o TC, ao que tivo acceso Europa Press, "establece unha ruptura da igualdade de dereitos e deberes dos cidadáns" españois incluídos na Constitución.

Ademais, o Executivo central argumentou que a lei galega, aprobada polo Parlamento de Galicia en febreiro --só cos votos do PPdeG--, "vulnera as competencias estatais sobre as bases da coordinación xeral da sanidade".

O recurso con petición de suspensión ante o Tribunal Constitucional, notificado o pasado 21 de abril, aínda que tardou unha semana en que chegase vía postal á Cámara autonómica, apóiase en que o Consello de Estado --que emitiu un informe, preceptivo pero non vinculante-- sinalou a necesidade de discernir as competencias no relativo ao artigo 38 no seu apartado segundo (38.2) ou o tamén coñecido como apartado cinco da reforma da lei (a proposta lexislativa que entrou na Cámara galega).

Así, o informe recolle que "actuacións preventivas a adoptar en caso de risco de carácter transmisible afecta o desenvolvemento dos dereitos fundamentais e liberdades públicas e require, como sinala o ditame (do Consello de Estado) un mínimo común denominador".

SÓ O APARTADO DOUS DO ARTIGO 38

O Ministerio de Política Territorial propuxo ao Consello de Ministros presentar o recurso de inconstitucionalidade contra o apartado cinco da lei galega de saúde, "en canto dá unha nova redacción ao artigo 38.2 da lei modificada", é dicir, xusto o que o ditame do Consello de Estado avalou dirimir no Constitucional. O recurso foi acordado polo Consello de Ministros o 30 de marzo.

No seu informe, o Consello de Estado consideraba que era pertinente interpor recurso de inconstitucionalidade --ou como di textualmente, "existen fundamentos xurídicos suficientes"-- ao artigo 38.2. Literalmente, sinala o ditame: "cabe este recurso ao apartado cinco do artigo único da Lei da Comunidade Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febreiro, no relativo ao apartado 2 do artigo 38 que introduce na Lei 8/2008, de 10 de xullo, de Saúde de Galicia".

O Goberno invocou o artigo 161.2 da Constitución, polo que quedou suspendida a vixencia e a aplicación do precepto impugnado desde a data de interposición do recurso --6 de abril de 2021-- para as partes do proceso (a Xunta, o Parlamento de Galicia) e desde o día en que apareza publicada a suspensión no Boletín Oficial do Estado (BOE) --o cal non ocorreu até a data--, para os terceiros --por exemplo, para os cidadáns--.

NEGOCIACIÓNS

O pasado 19 de abril, representantes da Vicepresidencia Primeira da Xunta e do Ministerio de Política Territorial mantiveron contactos de carácter técnico para abordar as discrepancias, que se manteñen, e acordaron iniciar os trámites para convocar a comisión bilateral de cooperación na que se tratarán de clarificar estes aspectos.

Ao día seguinte, o Tribunal Constitucional acordou en pleno a admisión a trámite do recurso do Goberno, que foi notificado ás partes o mércores 21 de abril. Falta aínda que se publique no Boletín Oficial do Estado (BOE), o que faría efectiva a súa suspensión para terceiros (por exemplo, os cidadáns).

O pasado mércores, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, queixouse do "boicot" á lei galega e instou o Goberno central a asinar o acordo interpretativo presentado polo seu gabinete. Nesta liña manifestáronse tamén os populares a través do seu portavoz parlamentario, Pedro Puy, que xa o martes vía marxe para un acordo na comisión bilateral que permita sortear unha reforma da lei de saúde galega.

O ARTIGO 38

O apartado cinco da reforma da lei de saúde introduce un artigo 38 á lei de saúde galega con dous apartados, dos cales, o Consello de Estado avalou recorrer a segunda parte, como se fixo finalmente por parte do Goberno, segundo recolle o recurso ao que tivo acceso Europa Press. Esta 'segunda parte' fala de medidas preventivas de recoñecemento, tratamento, hospitalización ou control cando haxa un perigo para a saúde da poboación.

E para iso, ademais doutras medidas xerais, establece que se poderán adoptar medidas de control das persoas enfermas, como o illamento domiciliario (actualmente os confinamentos das persoas que están contaxiadas polo coronavirus), o internamento nun centro hospitalario ou o illamento ou internamento noutro lugar adecuado para tal fin.

Entre o sete principais desta 'segunda parte', tamén recolle medidas de control para persoas que estivesen en contacto con persoas enfermas (como actualmente os illamentos de contactos positivos); ou o sometemento a medidas profilácticas de prevención, incluída a vacinación ou inmunización.

Este apartado da lei tamén habilita medidas de control da "contorna inmediata" das persoas enfermas ou que estivesen en contacto con elas, así como de "zonas afectadas" (lugares xeográficos), o que pode levar, por exemplo, a limitación de mobilidade ou circulación (como foron os peches perimetrales de cidades ou áreas sanitarias) ou restricións ás agrupacións de persoas (como o límite nas reunións, tal e como está vixente neste momento en Galicia).