O PPdeG dará por pechado o proceso de sucesión esta fin de semana ao tomar Rueda as rendas do partido

SANTIAGO. EUROPA PRESS. O PP galego dará por pechado o proceso de sucesión de Alberto Núñez Feijóo esta fin de semana, unha vez que Alfonso Rueda, xa á fronte da Xunta, tome as rendas do partido no 18º Congreso da formación que ten carácter extraordinario e que se celebra, ademais, na cidade natal do até agora líder provincial do PP pontevedrés. Unha vez que Rueda sexa elixido presidente do PPdeG, o que sucederá este domingo, será automaticamente, conforme determinan os estatutos, candidato popular á Xunta en 2024. Preservar o poder para os populares cunha quinta maioría absoluta consecutiva será o seu máximo reto político. Pero haberá test electorais previos: as municipais e tamén as xerais, nas que será candidato o propio Feijóo, agora líder do PP estatal. Antes da votación o domingo --concorre como único candidato e unha vez solicitado o respaldo do resto de líderes provinciais--, este sábado Rueda dará a coñecer integramente o equipo que lle acompañará na formación. En todo caso, xa transcendeu un dos cargos máis relevantes: a deputada compostelá Paula Prado será a secretaria xeral do partido en Galicia.

RUEDA DEIXOU A PRESIDENCIA PROVINCIAL. Precisamente, Rueda ratificou este venres que deixa a Presidencia provincial do PP de Pontevedra, paso ao que lle obrigan os estatutos do partido para tomar as rendas do PP galego. Así, a partir do domingo, cando Rueda será elixido líder do PP galego, asumirá as funcións de dirección do partido no ámbito pontevedrés o até agora secretario provincial, Luís López, de forma interina. Farao até a elección dun novo presidente provincial. Este venres, en declaracións aos medios en Vigo, Rueda volveu a destacar que esta fin de semana se culmina un proceso "que se fixo de forma exemplar" após a marcha de Alberto Núñez Feijóo para dirixir o partido en España. Todo iso, a pesar de que foi un proceso que houbo que acometer "de forma inesperada" e "en moi pouco tempo".

"UN PARTIDO UNIDO". Rueda esgrimiu que os distintos pasos nos últimos meses evidenciaron que o PPdeG "é un partido unido" e que, "unido", pode afrontar os retos e procesos que se lle poñan por diante. "Moi orgulloso" do comportamento do partido, agradeceu a "aposta" por el e concluíu que agora espera "estar á altura".

FEIJÓO PARTICIPA NA CLAUSURA. O 18º Congreso do PP pontevedrés arrinca este sábado pola tarde e participarán na primeira xornada dirixentes estatais como o coordinador do PP, Elías Bendodo, e a secretaria xeral da formación, Cuca Gamarra. Esta primeira xornada concluirá coa intervención do único aspirante a dirixir a formación, Alfonso Rueda, que presentará a súa proposta de executiva. Xa na mañá do domingo ás 10,00 horas reabrirase o conclave e iniciaranse as votacións á candidatura. Haberá saúdos do representante do PP de suíza José Gil; e dos presidentes provinciais da Coruña (Diego Calvo), Lugo (Elena Candia) e Ourense (Manuel Baltar).

O até agora secretario xeral, quen quedou ademais á fronte do partido de forma interina após a marcha de Feijóo, Miguel Tellado encargarase do informe de xestión; e tamén haberá intervención do presidente do PP de Castela e León, Alfonso Fernández mañueco. Pouco antes das 12,00 horas, segundo o cronograma do conclave, procederase a ler os resultados e a proclamar a candidatura electa. Rueda, xa como presidente do PP galego, e o líder do PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, pronunciarán as dúas últimas intervencións da clausura.