O PPdeG iniciará o curso político en Cotobade con restricións pola covid

SEGURIDADE. García Comesaña, mostrouse “seguro” de que o PPdeG, que o vindeiro domingo arrincará o curso político como xa é tradicional nos últimos anos na Carballeira de San Xusto en Cerdedo-Cotobade, cumprirá as restricións pola covid neste municipio pontevedrés, que o sábado pasa a nivel alto de risco. Comesaña, que recentemente se afiou ao PPdeG e forma parte da dirección elixida após renovar á fronte do partido Alberto Núñez Feijóo, subliñou, ao ser preguntado en rolda de prensa posterior ao comité clínico, que na análise “evidentemente non se ten en conta posibles eventos”. “Só faltaba!”, afirmou en referencia á apertura do curso político na que está previsto que participe o líder do PP, Pablo Casado. Así, a preguntas dos medios, dixo que o comité clínico “segue os criterios epidemiolóxicos” a través do que se organizan as restriccións. E.P