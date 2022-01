O programa 'Xantar na casa' chegará a case 2.000 fogares de maiores na comunidade este ano

SILLEDA (PONTEVEDRA). EP. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou este luns que a Xunta achegará o programa 'Xantar na casa' a case 2.000 fogares de persoas maiores este ano. Tras unha visita en Silleda (Pontevedra) ás cociñas onde se elaboran os menús deste programa, na que estivo acompañado pola conselleira de Política Social, Fabiola García, o presidente galego trasladou, ademais, que este servizo contará con diversas novidades que permitirán reforzar a prevención da soidade non desexada. Deste xeito, avanzou que o persoal dará aviso aos servizos sociais calquera anomalía que detecte nos fogares; ofrecerase a posibilidade de instalar sensores que detecten a apertura e peche da neveira ou o tempo de uso do microondas, co fin de identificar deterioro na persona maior; e adaptaranse os menús á gastronomía de cada zona.

Así mesmo, 'Xantar na casa', no que os usuarios pagan 1,76 euros por cada menú -outro tanto é sufragado por cada concello e o resto cóbreo a Xunta- será cada vez máis sustentable a nivel ambiental, con recipientes reciclables e compostables. "Estamos a falar, en definitiva, dun servizo que garante que calquera persona maior, aínda que viva soa conte cunha alimentación equilibrada e de proximidade", manifestou, a modo de resumo, o presidente galego, antes de subliñar que nos últimos dous anos este programa reforzou a presenza en Galicia, chegando aos 1.700 usuarios.

OUTRAS INICIATIVAS. Neste compromiso de estar á beira das persoas que necesitan un acompañamento profesional, o titular do Goberno galego referiuse tamén a outras iniciativas postas en marcha como o Servizo de Axuda non Fogar que, cun investimento de máis de 100 millóns de euros ao ano, chega a máis de 24.000 beneficiarios na actualidade. Tamén aludiu ás casas do maior, que prestan xa servizo en 90 parroquias; o autobús de coidados porta a porta que este ano chegará a todos os concellos de Galicia; ou a teleasistencia, que permite que as persoas maiores sexan atendidas con só pulsar un botón.

ESTRATEXIA DE ATENCIÓN Á SOIDADE NON DESEXADA. O presidente da Xunta concluíu a súa intervención resaltando que Galicia é "a primeira e única comunidade que conta cunha Estratexia de atención á soidade non desexada", co fin de que todos os maiores "sentan arroupados, vivan onde vivan e sexa cal sexa a forma de envellecer que prefiren". "Unha estratexia que abre a porta á participación das entidades sociais, dos concellos, das pequenas e medianas empresas, así como a outros axentes sociais", engadiu, lembrando que en Galicia hai, a día de hoxe, 126.000 galegos de máis de 65 anos que están nesta situación.