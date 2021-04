Ojo a la declaración de la Renta: el 97% de los borradores tendrá errores

Este miércoles comienza la campaña de la declaración de la Renta y este año viene acompañada de cambios y nuevas obligaciones derivadas de la pandemia de la COVID-19. Además, según alerta el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, en torno al 97 % de los borradores que facilita Hacienda vendrán con errores, unos fallos que pueden salirle muy caros a los contribuyentes, como ya se pudo constatar en la campaña del año pasado.

Los gestores gallegos avisan también de que la mayoría de los trabajadores que estuvieron en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el año 2020 estarán obligados a presentar su declaración y que a muchos de ellos les tocará a pagar.

La información fiscal facilitada por la Agencia Tributaria en este ejercicio presentará más errores de lo normal, advierten por lo que prevén que el 97 % de los borradores tendrán incorrecciones.

Entre las situaciones que pueden dar problemas, enumeran a los trabajadores en ERTE reincorporados al mercado laboral que hayan estado cobrando la prestación de forma indebida o los que no la recibieran o cobraran menos o más de lo que les correspondía. A los que añaden los contribuyentes que nunca habían presentado declaración anteriormente, pero este año es posible que no solo tengan que hacerlo, sino que les puede salir a pagar.

DOS PAGADORES POR ERTE Los trabajadores sujetos a un ERTE por Covid-19 durante el ejercicio 2020 tuvieron, al menos dos pagadores. Al considerarse el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) como segundo pagador, el límite para estar obligado a presentar declaración por percepción de rentas del trabajo no será 22.000 euros, sino 14.000 euros (salvo que las rentas abonadas por el segundo pagador en orden de importancia no superen los 1.500 euros). Como en un número muy elevado de ellos el SEPE no ha practicado retención sobre las cantidades percibidas, o la mínima, la mayoría le dará a pagar.

En este ámbito de los rendimientos del trabajo derivados de ERTE y abonados por el SEPE, los gestores administrativos recalcan la “existencia, bastante frecuente, de cantidades abonadas de forma incorrecta” (por más o por menos), por lo que insisten en la “necesidad de cotejar la información fiscal” en cada caso con el objeto de declarar correctamente y evitar cometer errores que siempre tienen un coste fiscal para el contribuyente.

IMV: NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD OBLIGADOS A TRIBUTAR Desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia también avisan a los ciudadanos que han estado percibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y les recuerdan la obligación de presentar declaración por parte del beneficiario y de los miembros de su Unidad de Convivencia (concepto distinto de la Unidad Familiar en el IRPF). La obligación de presentar declaración se establece con independencia de la cuantía de las rentas percibidas y de que las percepciones por IMV estén total o parcialmente exentas, por lo que los gestores creen que “generará problemas al afectar a un sector de la población no habituado a dichas obligaciones fiscales. Indirectamente, al obligar a presentar declaración al perceptor y a los miembros de su Unidad de Convivencia, puede originar la pérdida del mínimo familiar por descendientes o ascendientes con discapacidad.”, avisan.

Las trabajadoras en ERTE y las perceptoras del IMV tampoco podrán aplicarse la deducción de 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años, por el mismo motivo.

CUIDADO CON FONDOS DE INVERSIÓN VENDIDOS Desde el Colegio también recuerdan a los contribuyentes que hayan vendido fondos de inversión o cualquier otro bien patrimonial que tendrán también que presentar declaración y, en muchos casos, con resultado a ingresar.

A las situaciones excepcionales de este año se suman otras que podrían traer problemas y salir caros, como la consignación de datos personales y familiares, como hijos a cargo, estado civil, etc., información clave para el resultado del impuesto. “Por ejemplo, no indicar que se es familia numerosa puede conllevar una pérdida de hasta 500 euros”, alerta Pilar Otero, presidenta de la corporación en un comunicado de prensa.

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS Otero explica que en Galicia los importes de la deducción por familia numerosa se duplican cuando alguno de los cónyuges o descendientes tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, fijándose en 500 € u 800 € según la categoría de la familia numerosa. Cuando se trate de familias numerosas con discapacitados que no alcancen dicho grado, la deducción será de 250 € si es de categoría general y 400 € si es especial.

Los contribuyentes de edad igual o superior a 65 años que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y que precisen ayuda de terceras personas, pueden deducir el 10 % de las cantidades que les satisfagan, con el límite de 600 € si cumplen los requisitos.

También existe una deducción del 15% sobre la rehabilitación de inmuebles en centros históricos, con un límite de 9.000 euros; una deducción del 20%, hasta 20.000 euros, de la adquisición de capital social de empresas agrarias, cooperativas agrarias o de explotación de tierras.

Por todos los anteriores aspectos, los gestores administrativos, que “están corrigiendo este año declaraciones de la Renta 2019 realizadas de forma incorrecta en las oficinas de Agencia Tributaria”, esperan que este año haya “una avalancha de solicitudes en sus despachos” colegiados para poder presentar la declaración de la Renta sin errores.

En este sentido recuerdan que, aunque la declaración de la Renta la haga un funcionario de Agencia Tributaria, el responsable de la misma es el contribuyente.