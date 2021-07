Oriol Junqueras ve ao BNG na Xunta “en tempos próximos” e cre que “porá o futuro en mans dos galegos”

SANTIAGO. EP. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, propuxo reforzar as alianzas entre as forzas nacionalistas e soberanistas "en defensa da democracia e do dereito á autodeterminación" e fronte á "involución e a dereitización do Estado". Nun acto organizado polo BNG coas delegacións das máis de 30 forzas políticas nacionalistas e soberanistas convidadas a Galicia con motivo da celebración do 'Día da Patria' o 25 de xullo, Ana Pontón puntualizou que a autodeterminación "non é un fin en si mesmo", senón que é "un medio para dar unha vida mellor". Así, situou ás organizacións deste espectro ideolóxico como "motor" na defensa da democracia e dos dereitos sociais e apelou a reforzar alianzas, seguindo a cooperación que houbo desde Galeusca á Declaración de Llotja de Mar. "Ante a involución acelerada, temos que reaccionar forxando unha alianza en defensa da democracia, da plurinacionalidade e do dereito á autodeterminación. Crear alianzas amplas, desde o respecto ás diferentes realidades", apelou.

Na súa opinión, a clave para avanzar é contar con "máis organización" na que haxa "máis xente implicada" e así "chegar a sectores máis amplos da sociedade". Neste punto coincidiu co presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e exvicepresidente do Govern catalán, Oriol Junqueras, quen na súa intervención previa destacara que "a organización é imprescindible para construír o futuro".

O DARTH VADER DO CENTRALISMO MADRILEÑO

Ana Pontón reivindicou que son as forzas nacionalistas e soberanistas as que representan "a loita contra o Darth Vader do centralismo madrileño, que se pon á beira dos 'lobbys' e en contra da xente do común". "Aos que desde o madicentrismo queren facernos unha caricatura, incluída a esquerda estatal, dicirlles que estamos a ser o contrapeso á deriva involucionista e á dereitización do Estado español", reivindicou.

A dirixente nacionalista aproveitou tamén para mostrarse esperanzada en que se van ver "non tan lonxe os froitos" deste traballo, posto defende que o que ela lidera é "o BNG máis forte nos últimos 20 anos". E fronte a quen ve ao Bloque no seu máximo electoral co "resultado histórico" de 19 deputados, Pontón retounos porque cre que "o teito do BNG está moi lonxe".

Oriol Junqueras tamén quixo resaltar este potencial e situou "en tempos próximos" un Goberno galego en mans do BNG, baixo a presidencia de Ana Pontón. "O BNG presidirá a Xunta e porá o futuro en mans dos galegos e será un futuro de liberdade", aventurou.

Previamente, o líder de ERC proclamara que a república catalá "non só é posible, senón inevitable" e defendera que "non hai camiño máis rápido e efectivo que o recoñecemento internacional". "Seguro que é o camiño que algún día seguirá tamén Galiza", abundou.

DELEGACIÓNS CONVIDADAS

Acudirán á manifestación do 25 de xullo deste ano delegacións de máis dunha trintena de partidos como ERC, CUP, Poble Lliure, Comunistes de Catalunya, Bildu, Sortu, Eusko Alkartasuna ou PNV, así como de fóra do Estado español, tales como Partido Occitano, Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda, Unión Democrática Bretona, HDP do Kurdistán, Fronte Polisario do Sahara, Fronte Popular de Liberación de Palestina, Unión Patriótica de Colombia ou Partido Comunista do Brasil, así como representantes do Consulado da República Bolivariana de Venezuela, entre outros.