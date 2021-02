Os prezos “abusivos” de Renfe pasan factura: “Non é normal que se queres volver a túa casa as fins de semana teñas que pagar un ril”

Neste contexto, procedeuse a realizar unha enquisa a 340 usuarios dos servizos de Renfe nosa comunidade autónoma (dos cales 246 eran mulleres, 89 homes e 5 preferiron non dicilo), tanto das catro provincias galegas como doutras do resto de España e de varias franxas de idade. Nesta preséntase unha ampla maioría de entrevistados (59,1%) que elixe o prezo como algo que debería mellorar nos servizos prestados por Renfe, seguido da puntualidade (16,8%) e da organización (7,6%). Desta maneira, quedan en porcentaxes mínimas outros aspectos como a limpeza ou a seguridade . Esta realidade reflíctese en afirmacións dos entrevistados como: “Os prezos son abusivos para o momento de crise que estamos a pasar” ou “Deberían poñer á venda uns bonos para os estudantes que viaxan todas as semanas, do mesmo xeito que teñen bonos para os funcionarios que viaxan todos os días”.

Desde o comezo da pandemia da Covid-19, Renfe tomou a decisión de reducir as súas frecuencias de trens en todo o territorio español, incluído na nosa comunidade onde xa estaban minguadas de seu. Ademais, asegurou que sería unha redución temporal e que se volvería á normalidade. Aínda que a día de hoxe, traxectos como o de Avant Ourense - Santiago de Compostela seguen cun número de trens diarios por baixo da afluencia que había antes do mes de marzo.

Sobre as medidas fronte á Covid-19, a maioría dos enquisados (59%) expresou que non se están a aplicar de maneira correcta as medidas que preveñen os contaxios. Seguido dunha porcentaxe considerábel de persoas (26%) que non están seguras de se están aplicar os procedementos de maneira correcta. Ademais, máis do 45% das persoas entrevistadas cren que é fácil contaxiarse nas estacións e nos trens, mentres que un 34,4% afirma que quizais é máis fácil. Este medo polo contaxio nas instalacións ferroviarias está latente nas declaracións de varios dos enquisados: “Non é de rigor sentar a dúas persoas xuntas, cando o resto do vagón está baleiro”.