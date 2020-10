Otra semana de retraso para la apertura del tramo Zamora-Pedralba: no será antes del lunes día 26

alta velocidad. Renfe Operadora colgó en el pasado fin de semana los horarios de los servicios de tren entre las ciudades de Galicia y Madrid desde el día 19 hasta el 25 del presente mes. No existe variación. Por ello habrá que esperar, al menos una semana más, por la entrada en servicio del tramo de alta velocidad entre Zamora y Pedralba, que reducirá en unos 50 minutos el tiempo del viaje a la capital de España. Así, la probable fecha de la circulación comercial de un tren por ese nuevo trazado de 110,75 km será la del lunes día 26. Aunque el confinamiento de Madrid por la pandemia, si no se levanta antes, hasta el sábado 24 pudiera considerarse una circunstancia para este nuevo retraso, la realidad apunta a que en la pasada semana, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria no había emitido su certificado de verificación del trazado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, imprescindible para que éste autorice las circulaciones.

En suma, la promesa de antes de que acabe el verano, es otra más a la lista de incumplimientos. Hay que recordar que en casos precedentes las aperturas se retrasaron varias semanas por las instalaciones técnicas. Y en el caso de este tramo Zamora-Pedralba conlleva no solo la puesta en servicio del sistema de gestión de tráfico y de máxima seguridad Ertms, en su nivel 2, sino también en el resto del recorrido hasta Madrid.

Por otra parte, aún faltan detalles en la estación de Sanabria, ubicada a unos 5 km de Puebla, la capital comarcal, no solo en sus infraestructuras sino en la rotonda de ejecución del acceso directo a la misma desde la carretera N-525. En la actualidad solo es posible por una vía local en mal estado.

Además, en cuanto Renfe obtenga su permiso para operar, debe ajustar sus horarios a los posibles surcos de acceso a la estación de Chamartín, que aumentarán con la entrada en servicio del Ertms-2. a. martínez