Otro perito insiste en que el margen de velocidad de la curva no era una barrera

El ingeniero de telecomunicaciones y tercer perito que comparece en el juicio del Alvia, César Mariñas, sostuvoque si el accidente se produjo fue por un exceso de velocidad en el que el maquinista no adecuó la velocidad porque no había ninguna barrera que lo evitara, considerando que el margen de velocidad de la curva no es una de ellas.

“Me sorprende. Es como decir que las balas no son peligrosas sino la velocidad que llevan”, señaló Mariñas en la jornada del juicio del Alvia celebrada ayer, ante las reiteraciones de Adif de que las curvas no representan un peligro por sí mismas.

A lo largo de las seis horas y media de declaraciones, el perito indicó en varias ocasiones que con el sistema ERTMS y balizas “se podría haber evitado” el accidente.

Sobre la cuestión del sistema ERTMS expuso una conjetura hasta ahora desconocida. Tras el aviso del jefe de maquinistas del peligro de la curva de A Grandeira y antes del accidente, el ERTMS se reprogramó para que cuando se produjera la transición a ASFA la velocidad del tren ya fuera inferior a los 200km/h.

Al no estar conectado este sistema el día del accidente que, según Mariñas, podría haber “sacado al maquinista de esa pérdida de consciencia situacional” añade que “se tenía que haber hecho un análisis completo de los riesgos”.

La defensa de Adif recurrió al contra argumento del análisis emitido a ese respecto por la UTE y el experto respaldó que “no se hizo nada específico para la línea” y la entidad de infraestructuras se limitó a exportar el riesgo.

De nuevo, la intervención de Adif detalló que se cumplía la normativa, por lo que quizás de haberse dado ese análisis integral de todos los subsistemas, incluido material rodante de Renfe, sería responsabilidad en última instancia de la Dirección General de Ferrocarriles, perteneciente al entonces Ministerio de Fomento.

A esto, el ingeniero respondió que “cuando pasas de lo genérico a lo particular se pueden detectar peligros”.

A raíz de esto, surgieron planteamientos sobre la detección del supuesto peligro con antelación y fueron varias las partes que le recordaron que ni siquiera entre los peritos que contribuyeron a la elaboración del informe sobre el que hoy comparecía Mariñas se concluye una misma cifra de percepción del riesgo.

“Si usted obvia lo que dijo Mazaira (el jefe de maquinistas) y que muchas pruebas se hicieron por la otra vía, pues influye en que alguien detecte ese riesgo o no”, concluyó Mariñas al lamentar también varias insinuaciones de que en seguridad ferroviaria solo se progresa en base a las estadísticas de accidentes.

También incidó este especialista en que la formación del maquinista no puede ser considerada una barrera contra su propio error.