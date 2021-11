Ourense tiene a más del 90 % de población activa ocupada

Las 117.600 personas ocupadas en Ourense, según la EPA del tercer trimestre de 2021, no sólo suponen el mayor número alcanzado desde 2011, sino que permiten que la tasa de ocupación sobre los activos supere el 90 % y que la tasa de paro sobre activos quede por debajo del 10 %.

Se trata de cifras no alcanzadas antes en la provincia en la actual serie de datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) y que están por encima de las del conjunto de Galicia. Una mejora que se observa también en el resto de indicadores sociolaborales, como el incremento de las horas efectivas trabajadas, de la actividad femenina y en la población más joven, el fortalecimiento de la ocupación en muchos de los sectores estratégicos para la economía ourensana o la disminución del porcentaje de hogares sin perceptores de ingresos.

Así se refleja en el último informe del Observatorio Económico Ourensán, la plataforma de análisis estadística y de transferencia de información de la Diputación, que estudia las diferentes variables que recoge la última EPA, en especial sobre la situación de las personas que carecen de actividad.

La EPA del tercer trimestre señala 138.000 personas no activas en Ourense, lo que supone también la mejor cifra de los últimos diez años. En el mismo período de 2020, el número era de 140.400 y en 2019 (antes de la crisis de la covid) el dato era de 141.800. Durante los últimos diez años, en el tercer trimestre de 2013 y 2014 llegaron a contabilizarse 149.100 inactivos.

Unos datos en los que incide la realidad demográfica y los 94.000 pensionistas de la provincia, cifra que se mantiene estable y que aportó a la renta disponible en octubre 82 millones, el mayor importe hasta hoy debido sobre todo a la mejora de la pensión media, hasta los 766,6 euros.

El Observatorio Económico incide en que la inactividad laboral es sobre todo femenina, especialmente de 35 a 60 años “por el peso de la franja de edad en la dedicación a las labores de la casa y la concentración de esta situación en las mujeres”. Por ejemplo, entre los hombres únicamente el 2,4 % explica que el motivo de no buscar trabajo es el cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores. No obstante, en las mujeres es del 13,5 %, unos porcentajes similares a los de Galicia y el resto de España.

Para explicar los motivos por los que los inactivos de la provincia no buscan trabajo, excluyendo las razones no clasificables o la jubilación, la más importante “es la enfermedad e incapacidad”. Por otra parte, el informe alude a que la opinión de que no van a encontrar trabajo “es la menor de toda la última década en este período es inferior a la media de Galicia y España”.