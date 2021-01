Oza-Cesuras decreta tres días de loito polo asasinato da súa veciña

O Concello de Oza-Cesuras (A Coruña) decretou este sábado tres días de loito oficial polo asasinato a última hora do venres dunha muller de 33 anos no que as principais hipóteses de investigación apuntan que foi un intento de roubo.

Así, as bandeiras do Concello ondearán a media hasta até o luns, día no que, ás 11,00 horas, terá lugar unha concentración ante o edificio consistorial para condenar este crime.

O suceso tivo lugar pouco antes das 20,00 horas deste venres nunha vivenda unifamiliar do lugar de Porzomillos, onde residía a muller e a súa familia.

Segundo a principal hipótese de investigación, un home entrou na vivenda coa intención de roubar e puido ser sorprendido pola muller. No transcurso do forcejeo, ela resultou falecida dun golpe na cabeza, segundo apuntaron fontes próximas a Europa Press.

O home emprendeu entón a fuxida, durante a cal resultou ferido, e refuxiouse nunha leira próxima, onde momentos despois foi detido pola Garda Civil. No entanto, tivo que ser trasladado por unha ambulancia até o Hospital da Coruña, onde continúa ingresado. Foron os veciños da muller os que deron a voz de alarma ás autoridades.

SANTIAGO. EUROPA PRESS