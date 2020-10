Pablo Isla en Womenalia: “El mayor enemigo de una empresa es la arrogancia”

VALORES. La red profesional de mujeres Womenalia, que fundó y lidera María Gómez del Pozuelo, celebró un medio real, medio virtual Inspiration Day donde contó, tras la inauguración, un año más con el presidente de Inditex, Pablo Isla, quien comenzó su discurso a través de internet manifestando que vamos a entrar en una etapa dura económicamente hablando, aunque el “trabajo duro”, una vez más, asegurará salir adelante.

Como es tradición, volvió a defender que “lo más importante de una empresa son las personas, que siempre son la esencia de cualquier organización”. Sobre los valores de la compañía, citó cinco esenciales, que van desde la “humildad”, que no está enfrentada con la ambición, aunque siendo consciente de que “el mayor enemigo de una empresa es la arrogancia”. Después se sitúa el “trabajo en equipo, no hay estrellas. Los logros son del conjunto y en las cosas que no salen bien asumo mi responsabilidad”. Inditex no perderá “la mentalidad de pyme, nacimos en una tienda en A Coruña”, dijo.

Otras líneas directrices en el grupo son “el respeto”, la “diversidad” y la fuerte vocación de “servicio a la comunidad”. El líder de la plusmarquista de la moda mundial alegó que “somos como una startup gigante”. J. C.