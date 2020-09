“Pagamos lo mismo y aún no sabemos si haremos prácticas”

Lunes 20 de septiembre: un nuevo curso académico se inicia en la Universidade de Santiago de Compostela y, pese a la pandemia mundial que atravesamos, a la entrada de las facultades se pueden observar múltiples corrillos de estudiantes que discuten sobre las medidas implantadas, asignaturas y profesores o, simplemente, planes para la tarde. De no ser por la mascarilla, semejaría un inicio universitario más, sin distancia social ni separación alguna.

¿Cómo será el curso 2020/2021? ¿Habrá asistencia a clase? ¿Cuáles serán las medidas para evitar contagios? Estas son algunas de las preguntas que, aún en el día de ayer, se hacían la mayoría de los estudiantes de la USC, sobre todo los recién llegados, que acaban de dar el salto del Bachillerato a la universidad. “Hasta que tengamos las presentaciones de cada asignatura no sabremos cómo se va a impartir, presencial u online”, asegura un grupo de chicos de diversas facultades agrupado en la avenida de Xoán XXIII.

Y es que, pese a que la USC ha implantado una especie de protocolo unitario, se pueden apreciar múltiples diferencias entre facultades en función de los requerimientos y preferencias de su equipo docente. “Nada tienen que ver mis clases con las de ella, parece que estamos en universidades totalmente diferentes”, comentan dos chicas de primer curso de Filoloxía y de Historia. Una tendrá que seguir asistiendo presencialmente a las clases, mientras que, la otra, solo lo hará un día por semana y el resto seguirá las exposiciones de modo on-line desde casa.

En el grado de Administración y Dirección de Empresas, seis alumnos de primer curso y cuatro de segundo apuntaron que “nuestras clases parece que van a ser todas en formato presencial”. “Yo lo prefiero, la verdad, para los que estamos en primero resultaría complicado el seguimiento de clases on-line y tener que realizar trabajos virtuales sin conocer a los compañeros”, indica una de las estudiantes. Otro cree que “asistir a clase te ayuda a estar más concentrado en las materias, desde casa no es lo mismo, ni de lejos”.

En Medicina, sin embargo, cuatro alumnos de tercer curso se muestran “muy descontentos” con el formato de semipresencialidad que tratan de instaurar en su facultad. “Nos han dicho que esta semana vengamos a clase y, a partir del lunes 28, va a ser prácticamente todo on-line, seguiremos las exposiciones desde casa, para lo que han comprado más equipos informáticos”, comenta una de las chicas. “No veo tanto problema en lo que respecta a las materias, pero, ¿y las prácticas? Estamos muy descontentos porque aún a estas alturas, en pleno inicio de curso, no sabremos si las tendremos o no, y nosotros hemos pagado exactamente lo mismo que en años anteriores por nuestra matrícula”, añade otra.

DESCONOCEN SI HABRÁ PRÁCTICAS. Y es que ya a finales del curso 2019/2020, cuando muchos alumnos de tercer, cuarto y quinto curso de Medicina se encontraban repartidos por los centros hospitalarios gallegos realizando sus prácticas, “nos madaron directamente para casa cuando comenzó la pandemia, por miedo a que nos contagiásemos”. “Estábamos organizados en varios grupos y nos repartían los meses de prácticas en función del grupo al que estábamos asignados, de manera que muchos de mis compañeros no llegaron a realizar nunca las prácticas que les correspondían”, relata una estudiante de tercero, que añade que “fue locura, ¿cómo iban los profesores a evaluar por igual a gente que había realizado las prácticas que a la que no? Al final intentaron solventarlo a base de trabajos, pero ni por asomo es lo mismo, yo creo, no aprendes igual”.

SEMIPRESENCIALIDAD. Por su parte, la facultad de Filología se trata de una caso muy particular. “Vamos a dar una hora de clase presencial de cada materia a la semana, el resto serán completadas de forma on-line, por lo que nos explicaron”, cuenta una estudiante, que considera que “parece bien diseñado el plan de actuación, ahora todo depende de cómo lo pongan en práctica, sobre todo a nivel evaluativo, porque ya sabemos que los exámenes telemáticos no funcionan, se copia y la nota final no es la real de acuerdo con nuestros conocimientos”.

Sin embargo, en Historia, pese a tratarse de un caso muy similar al de Filología, darán más horas presenciales, “un total de 3 de cada asignatura, de manera que la cuarta o quinta, en función de la materia, las daremos on-line”. Se trata, pues, de un régimen que apuesta más por lo presencial que por lo telemático.

PRIMER CURSO PRIVADO DE aMISTADes. ¿Os imagináis lo difícil que tiene que ser estar en una clase y no conocer al resto de compañeros o encontrarte solo en una ciudad que no conoces? Eso es lo que están experimentando en estos tiempos covid los alumnos de primer curso en la USC. “Estamos muy nerviosos, porque no sabemos absolutamente nada, hoy han sido las presentaciones y nos encontramos un poco solos, no nos conocemos entre nosotros y lo peor es que cuando nos manden para casa (en las facultades con mayor régimen de semipresencialidad) no nos darán tiempo a conocernos entre nosotros”, explica una de las recién llegadas a ADE.

“Yo conozco a mis compañeros de instituto de Bachillerato, algunos de ellos están aquí estudiando también en Santiago, pero en diferentes facultades que no son la mía, aquí en Filología me encuentro totalmente sola por el momento y si no me dejan relacionarme y me ponen trabas para hablar con mis compañeros...”, relata una estudiante.

Además, la soledad se ve acentuada en estas nuevas incorporaciones universitarias por el hecho de que, “tal y cómo está todavía el asunto y los múltiples contagios que hay, con tantos asintomáticos entre gente de mi edad, yo no voy a bajar a casa de mis padres, para no contagiarles”.

UN PASO DE ECUADOR SIN FIESTA. También se presenta un año muy curioso para los alumnos de tercer curso (paso de ecuador), que todos los años recaudan dinero para irse de viaje. “¿Ahora qué hacemos? Los ingresos suelen venir de las fiestas, y no podemos organizarlas; además, pocos se animan a comprar sudaderas ya por no entablar contacto, aunque nos hemos intentado reinventar vendiendo mascarillas”, explica una alumna de tercero de Medicina, consciente de que “será difícil recaudar mucho, y somos 400 por curso”.