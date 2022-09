Paradoja: las carreras con mayor demanda en Galicia son también las de mayores tasas de abandono

Los estudiantes gallegos que quieran comenzar la universidad aún llegan a tiempo para inscribirse en algunas de las carreras que tienen plazas libres. Sin embargo, para nadie es un secreto que, a estas alturas, los grados con mayor demanda, ya están completos. Pero hay que tener una cosa muy presente: no siempre lo más demandado viene a coincidir con lo mejor para tus características ni para tu empleabilidad futura.

Y es que, desde EL CORREO hemos realizado una trazabilidad de algunas de las carreras más demandadas por los universitarios gallegos y hemos descubierto que, aunque en el primer año las plazas se cubren como la espuma, en años sucesivos el número de matriculados baja sobremanera. ¿Qué quiere esto decir? Descubrámoslo con la práctica. Enfermería, Medicina y ADE fueron las titulaciones más elegidas por los alumnos gallegos en 2021, sin embargo, dos de ellas coinciden con las que tienen mayores tasas de abandono durante el primer año.

En concreto, en la Universidade de Santiago de Compostela, la tasa media de abandono del grado en el primer año se sitúa en el 17,60 % (siendo los hombres los que tienen más posibilidades de dejarlo: un 19,73 % frente a un 16,32 % de mujeres). Pero hay algunas carreras que superan ampliamente estos valores. Y, precisamente, los grados con mayor tasa de abandono en el primer año son los relacionados con Enfermería y atención a enfermos: un 29,30 %, nada menos. Esto significa que de cada diez alumnos que se matriculan, prácticamente tres no continúan en el segundo año.

Algo muy similar sucede en el caso del grado en Economía, con una tasa de abandono del 23,03 % (más de dos de cada diez alumnos no continúan un segundo año); y con las enseñanzas artísticas, con un 22,33 %. ¿Los motivos? Pueden ser muy diversos, pero la realidad demuestra que en estas carreras suelen llegar muchos alumnos que las tenían marcadas como segunda o tercera opción y que, al no lograr un nota de corte suficiente para acceder a la enseñanza que les interesaba, probaron con estas para no perder un año hasta esperar a la siguiente convocatoria. En el siguiente año o bien vuelven a realizar la ABAU y logran entrar en la carrera deseada o bien dejan la que están cursando por desinterés.

Por ejemplo, en el caso de Enfermería suele suceder que llegan muchos estudiantes que no lograron entrar en Medicina, por tener notas de corte muy altas. De hecho, este mismo año, fue la segunda carrera con la nota de corte más alta para acceder /pasó de un 10,848 a un 11,890), lo que ya casi la acerca a Medicina (en un 12,925). En el caso de la Economía, cabe destacar que en esta facultad terminan muchas personas que no tienen claro qué profesión les gustaría desempeñar en el futuro, por lo que entran en la carrera un poco a ciegas y terminan abandonando en el primer año. Prueba de ello es que fue el grado que más subió la nota de corte para entrar este curso (pasó de solo un 6,848 en 2021 a un 8,600 en este 2022). Y en el caso de las Artes, donde las notas de corte son las más bajas de toda la tabla de la USC, lo que sucede suele ocurrir es que la gente entra con otras ideas sobre lo que va a cursar en la carrera, que luego no se corresponden con la realidad.

En el caso de la Universidade da Coruña (UdC), donde la tasa de abandono tras el primer año es más de un punto superior a la de la USC, de un 18,77 % (21,20 % entre los hombres y 16,46 % entre las mujeres), el patrón se repite. En este caso la carrera con mayor tasa de abandono está en los grados vinculados a las Ciencias Sociales y del Comportamiento (36,27 %, casi cuatro de cada diez alumnos no continúan un segundo año); seguidos de las Lenguas (30,34 %, tres de cada diez); y del grado en Administración y gestión de empresas (29,12 %, igualmente tres de cada diez no siguen más allá del primer año).

Precisamente, la carrera más demandada el pasado año fue el grado combinado de Español, Galego y Portugués, con un 11,820; seguido de Administración y Dirección de Empresas, en un 11,802. Tanto es así que la primera subió la nota de corte de cara a este curso en nada menos que cinco puntos, pasando de un 6,990 a un 8,600; mientras la segunda subió en más de punto y medio, pasando de un 7,116 a un 8,850. También Ciencias Sociales y Jurídicas aumentó la nota, de un 6,990 a un 8,600. ¿La explicación? Idéntica a la de la USC: son carreras elegidas como segunda y tercera opción por muchos estudiantes que se quedan a las puertas de entrar a otras.

Ya en la Universidade de Vigo (UVigo), donde la tasa de abandono es la menor del sistema universitario gallego, situada en un 14,81 % (18,47 % hombres y 11,31 % mujeres) se da una particularidad, por tener un grado que en las otras no existe: es Agricultura, ganadería y pesca la carrera con mayor tasa de abandono tras el primer año: un 28,30 % (casi tres de cada diez alumnos).

Los siguientes son coincidentes con las otras dos universidades: Administración y gestión de empresas (un 24,44 % de abandono) y Lenguas (un 20,74 %). En el caso de Agricultura y Pesca, el por qué podría radicar en el tipo de carrera, más enfocada al ámbito gallego y con menores salidas.