Paramos, casi rehecho tres años después de la dramática explosión

Los vecinos de Paramos, en Tui (Pontevedra), recuerdan este domingo la explosión de una pirotecnia ilegal ocurrida el 23 de mayo de 2018, después de tres años “muy intensos y de lucha constante con las administraciones”, tras los que el barrio se muestra “casi recuperado”, con “la mayor parte de las casas” rehabilitadas.

El portavoz de la Asociación de Afectados de Paramos-Guillarei Salvador García destacó a Europa Press que los vecinos llevan “tres años muy intensos” por la situación vivida y la necesidad de tener que movilizarse ante las administraciones para solicitar y recibir ayudas, y gestionar y vigilar los proyectos en marcha de desescombro y reconstrucción del barrio. Fruto de la explosión hubo un total de 345 viviendas afectadas con daños diversos y gente que no llegó a necesitar ayudas públicas, mientras que a otros éstas no les llegaron a cubrir los gastos. Del total de domicilios afectados, hubo 30 en la zona cero “arrasados”.

En estos años, se recuperaron “casi la totalidad”. No obstante, hay cinco en reconstrucción “que aún no han recibido el adelanto del Ayuntamiento de las ayudas”, y hay una sexta de una familia con pocos recursos “que quedó en manos del Concello y todavía no tiene ni la primera piedra”.

Pese a todo, García reparó en que “después de tres años, lo bueno es que está todo muy avanzado”. De esta forma, indicó que, con “la mayor parte de las casas hechas”, “se ve casi el final” y en la asociación de afectados se muestran optimistas de que para el cuarto aniversario puedan “cerrar este episodio”.

En este contexto, este domingo realizarán un acto en homenaje a las dos víctimas mortales de la explosión, en el que leerán un manifiesto, entregarán un ramo y celebrarán un minuto de silencio.

Según el portavoz de la plataforma, aún “quedan algunas cosas por las que luchar y que conseguir”. Así, remarcó que durante estos tres años mantuvieron “una lucha constante con todas las administraciones”, si bien “con algunas ha habido mejor sintonía que con otras”.

“Desde el cambio de gobierno municipal empezamos a dar con la pared”, criticó acerca de su relación con el gobierno local, sobre el que denunció que se dedicó a “ralentizar, entorpecer, dilatar” y, de hecho, “hay gente a día de hoy que sigue sin cobrar”.

Así, indicó que presentaron en los juzgados cuatro recursos contencioso-administrativos contra el Ayuntamiento para reclamar un mayor importe en las ayudas concedidas, de los que han ganado dos y otros dos fueron desestimados (todos recurridos). “Se nos está criminalizando por recibir ayudas del Ayuntamiento. Es triste que nos tengamos que sentir culpables por recibir dinero para ayudarnos; nos hicieron sentir como ladrones”, censuró.

En cuanto a las viviendas del barrio de Paramos, el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, trasladó que hay dos tipos de afectados, los que consideran en la zona cero y el resto. A ello se suma el entorno, que “ya se ha finalizado”. En la zona cero las ayudas “se están tramitando con total normalidad”. Lo que se tarda es el tiempo que lleva hacer el trámite, y descartó que haya cualquier motivación política.

Sobre las subvenciones en la zona cero, indicó que está una pagada; dos están justificadas y pendientes de pago; seis solicitaron pagos anticipados del 50 %, de las que dos están pendientes; y dos pagos a cuenta hasta el 80 %, también pendientes de pago.