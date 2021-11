Paro casi total en A Mariña, que clama a una voz por su futuro

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, decía a primera hora del miércoles que la comarca sabía “lo que se jugaba” con la huelga general convocada para este miércoles en A Mariña... y las cifras del amplio seguimiento certificaron que el mensaje fue entendido. En declaraciones a Efe informó entonces de que el seguimiento de la huelga por parte de la plantilla de la multinacional era “masivo”, del “cien por cien”.

“Nosotros ya estábamos en huelga indefinida”, dijo Zan, quien, en todo caso, “lamentó que se haya tenido que llegar a esta huelga general”, en la que se han visto implicados otros sectores de la economía mariñana, “como el comercio y la hostelería”, que también “lo están pasando muy mal a causa de la recesión” que vienen padeciendo.

“Lamentamos que se haya tenido que convocar esta huelga. Lamentamos estar nosotros mismos en huelga, y todo porque el Partido Socialista ha incumplido varias veces su palabra”, dijo Zan, sobre la participación d SEPI en la “triangulación” para la venta de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao.

“La ministra de Industria nos dijo que no nos iba a abandonar nunca, pero ahora es alucinante su sumisión a Alcoa. Si no fuese tan grave, podríamos pensar que estamos ante el argumento de una película de ciencia ficción”, se quejó. Desde su punto de vista, “es algo increíble lo que está sucediendo con la clase política de este país”, porque “una democracia no es plena si no se cumple lo que se vota”, aseguró.

Por ello, después de que el Parlamento gallego y el Congreso le diesen luz verde a la intervención pública temporal de la fábrica, si eso no se produce, “alguien debe dimitir, o los parlamentarios y diputados, o bien la ministra de Industria”, dijo, por no cumplir el mandato de ambas cámaras. “Esto es alucinante”.

La multitudinaria manifestación que partía a mediodía en Burela servía de “culminación” a “esta resposta masiva” de los vecinos de A Mariña, en palabras del responsable de la CIG en la comarca, Xorxe Caldeiro, quien llamó la atención sobre un “absoluto éxito”, con “todos os polígonos pechados, o comercio, hostelería e servizos todos tamén pechados e un seguemento moi importante nos centros educativos, especialmente nos de secundaria a pesar dos servizos mínimos abusivos decretados pola Xunta a última hora”. “Esperamos que os gobernos fagan caso das nosas reivindicacións porque queremos traballar na nosa comarca e non emigrar”, remarcaba este portavoz sindical.

RTVE recogía las declaraciones de dos jóvenes mariñanas. “Necesitamos industria para poder traballar todos. Sen industria non hai comercio, non hai hostalaría, non podemos traballar”, asegura una de ellas; “están faltando traballos: pecha Vestas, pecha Alcoa e quedamos sen vida aquí“. “Porque estamos moi abandonados e moi olvidados aquí na Mariña Lucense, non temos nin carreteras, a sanidade quérennos quitar case todo... aparte dos traballos”, dijo la otra.