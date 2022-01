Patrimonio afirma que el Hospital de Galeras no puede ser derribado

En relación con la información publicada en EL CORREO GALLEGO el pasado 30 de diciembre, que cita fuentes de Asteriscos Real Estate, SL (en adelante Asteriscos), empresa que compró en enero de 2017 el edificio del antiguo Hospital Galeras, Tugalo, S.L.U. (en adelante Tugalo) quiere puntualizar lo siguiente:

a). Tugalo manifiesta su adhesión a cualquier iniciativa empresarial que contribuya a la regeneración urbana del antiguo Hospital de Galeras y de la zona, tanto por ser parte del interés general como por su propio interés como operador económico del entorno, siempre que se cumpla la legalidad urbanística, ambiental y de patrimonio cultural vigente.

Esta manifestación está avalada por haber llegado a acuerdos con un anterior proyecto empresarial, promovido por la empresa palentina “Hogar Futura” a la compra del Hospital, de cara a facilitarle las plazas de aparcamiento necesarias para su proyecto, propuesta que también se le hizo a Asteriscos en diciembre de 2017, sin que hubiera contestación alguna por su parte.

b). En cuanto al conflicto judicial nunca se hubiera producido, si no fuera por incluirse en la aprobación inicial de la modificación puntual, un nuevo aparcamiento público, bajo la zona verde urbanizada, lindante con el hospital para resolverle a Asteriscos, la falta de plazas (propuesta que no figuraba en el trámite ambiental previo). Es decir, se pretende utilizar una zona verde pública para resolverle el problema a una empresa privada. Sin tener en cuenta que en la zona ya estaba previsto otro aparcamiento público, lindante con la escuela de odontología desde 2001, y que no ha sido desde entonces desarrollado debido a su falta de interés económico. De hecho, existen otros dos aparcamientos en esa misma calle. Uno de ellos con 624 plazas justo frente al antiguo Hospital y otro a 25 metros y con 271 plazas. Cuando el edificio estaba a pleno funcionamiento dichas plazas eran necesarias. A fecha de hoy y para la demanda actual, sobran plazas.

c). En cuanto a la declaración de ruina del antiguo Hospital de Galeras, Tugalo presentó alegaciones al expediente de ruina económica del edificio, iniciado por el arquitecto municipal Javier García Castelo el 09/10/2020, a petición de Asteriscos.

Las alegaciones se acompañaban de un informe pericial del Dr. Arquitecto Fermín González Blanco, y de otro del catedrático emérito de Estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid, D. Ricardo Aroca Hernández-Ros, máxima autoridad en la materia.

Dichos informes concluyen en que no es posible determinar la ruina económica del edificio al amparo de la legislación vigente, como tampoco la ruina técnica, que también interesó Asteriscos y que el informe facultativo municipal previo a la resolución de incoación no contempla.

d). La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, por resolución de 30.11.2021, Expediente 1358/21, (a propuesta, por unanimidad, del Consello Territorial do Patrimonio Cultural de Galicia da Coruña), acuerda:

1. “Tomar coñecemento da incoación do expediente de ruína polo concello.

2. Cómpre sinalar que o Concello deberá requerir á propiedade do inmoble o cumprimento do deber de conservación que se establece nos artigos 32 e 85 de PE-1 (“Deberes xerais” dos propietarios), art. 135 “Deberes de uso, conservación e rehabilitación” da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e artigo 32 lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia, advertíndose que no caso de que o edificio sexa declarado en ruína, e toda vez que se trata dun inmoble catalogado, esta declaración non suporá a demolición do inmoble senón a obriga da súa recuperación.

3. Lembrar ao Concello, que como entidade que incoa o expediente de ruina, é responsable de que se adopten as medidas de seguridade oportunas para evitar que o inmoble poda causar danos a personas e/ou bens”.

e). Tugalo quiere poner de manifiesto el grave incumplimiento mostrado tanto por la USC (todavía propietaria del edificio al no haber entregado su posesión civil a Asteriscos por razón de las prórrogas al cumplimiento del contrato de compraventa de 2017 a las que aludiremos) como por Asteriscos (que fue promotor en 2018 de determinados trabajos de desescombro y limpieza) de sus obligaciones de conservación impuestas por las vigentes legislaciones gallegas de urbanismo y de patrimonio cultural.

Conductas ellas que pueden determinar eventuales sanciones por infracciones administrativas muy graves, cuando no un delito contra el Patrimonio Cultural tipificado en el artº 323 del Código Penal.

Especial incidencia en estas conductas merece la actuación de la USC que por dos ocasiones, en octubre de 2017 y diciembre de 2019 (ésta última decidida por el actual equipo rectoral y que teoricamente ha finalizado el 31/12/2021) modificó el importe de los plazos de pago del precio contractual y prorrogó su liquidación y la propia entrega de la posesión civil del edificio, en clara vulneración del artículo 137.4.d) de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Además de la trascendencia de dicho incumplimiento en cuanto a la igualdad de trato a los eventuales licitadores a la compra en 2016, el mismo ha incidido en la absoluta falta de responsabilidad de las partes vendedora y compradora del edificio catalogado en cuanto a las obligaciones de conservación del mismo.

Por ello Tugalo espera una resolución municipal acorde a Derecho que rechace las pretensiones de Asteriscos y acuerde lo procedente para el mantenimiento y adecuada conservación de un edificio que constituye patrimonio cultural de la Ciudad y de Galicia entera.