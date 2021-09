Pide ayudas directas el BNG para paliar el daño del granizo en O Ribeiro

a la xunta. El BNG reclama a la Xunta ayudas directas para los viñedos afectados por las tormentas y granizos de los últimos días en Ourense y pide que “afronte los problemas con los seguros” y “se comprometa con la innovación ante los retos del cambio climático”. La diputada nacionalista Noa Presas, visitó este sábado la zona cero de daños en Leiro, en la comarca de O Ribeiro, acompañada de Xacobe Ribeiro, concejal del BNG en este municipio. Allí tuvo diferentes encuentros con profesionales y particulares afectados por el granizo y tormentas de los últimos días, en un momento de “incertidumbre” ante la vendimia.

“Aunque es muy pronto para contabilizar los daños, sabemos que unas 200 hectáreas están afectadas y que de aquí a la vendimia habrá que estar pendientes del resultado o no de las primeras medidas y tratamientos", destacó Presas, que apuntó a que los daños pueden ser “mayores de los aparentes” debido a que coincidieron con la época de vendimia. En este sentido, el BNG hace un llamamiento a la Xunta “para que actúe como Xunta gallega y deje de descuidar sus funciones”. Así, llevará al Parlamento la puesta en marcha de medidas inmediatas “para que la Xunta do PP no repita con Ribeiro el abandono que sufrió la Ribeira Sacra con el granizo de hace unos meses ". E.P.