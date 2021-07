Pilar Riobóo sustituirá a Monedero en la dirección de los socialistas gallegos

Santiago. La coruñesa Pilar López Riobóo, que hasta hace poco fue subdelegada del gobierno en la provincia de A Coruña, será la nueva secretaria de Militancia del PSdeG. Sustituirá en el cargo a Alberto Monedero tras presentar éste su dimisión por discrepancias con la dirección que lidera Gonzalo Caballero.

A propuesta del secretario xeral del partido, Riobóo se incorpora así a la dirección de los socialistas gallegos con el objetivo de colaborar en la tarea de reactivar la vida orgánica del partido e impulsar el papel y la participación de la militancia de base, según apunta el PSdeG.

Hasta su jubilación, el pasado mes de junio, Riobóo fue subdelegada del Gobierno en A Coruña, puesto al que llegó de la mano del anterior delegado, Javier Losada. Su relevo se produjo poco tiempo después de que tomara posesión el sutituto de Losada, José Miñones, un nombramiento que al menos en una parte del partido se interpretó como gesto de apoyo de Madrid a los críticos con la actual dirección de los socialistas gallegos y a aquellos que opinan que el PSdeG ha de emprender una renovación para recuperar espacio electoral y presencia en las instituciones de la comunidad.

Militante socialista desde hace más de treinta años, Riobóo fue secretaria xeral del PsdeG en Sada y actualmente es miembro de la dirección local del partido en A Coruña.

Tras recibir la propuesta de Gonzalo Caballero, se comprometió a “seguir impulsando un proyecto en el que la militancia tiene un papel protagonista”.

Monedero, a quien sustituye, renunció a formar parte de la dirección por sus discrepancias con el rumbo del partido. En una carta remitida al secretario xeral del PSdeG y que ha publicado en una red social, asegura que “a día de hoy” se siente “ajeno” al rumbo del partido y la “forma en la que se maneja”. “Por ello he decidido dar un paso al lado para no perturbar ninguna dinámica ni personal ni colectiva, y dejar la Ejecutiva agradeciendo la confianza que me otorgó”, apuntado.

Por ahora, Caballero prefiere no alimentar las diferencias surgidas en torno a su liderazgo, en un momento en el que además desde la sede de Ferraz podría estar dándose alas a la renovación. Este fin de semana, en una entrevista con Europa Press, volvió a dejar claro que su voluntad es no dar un paso atrás y que su objetivo ahora es centrarse en contribuir a la recuperación económica y social de Galicia. X.C.