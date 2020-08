Política Social oferta 15 prazas para bolseiros

convocatoria. O Diario Oficial de Galicia vén de publicar a convocatoria de quince prazas de bolseiros que oferta a Xunta nas residencias xuvenís dependentes de Plítica Social. As mozas e mozos interesados teñen dende onte un mes de prazo para presentar as súas solicitudes. Catro das bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, serán para o Centro Residencial Xuvenil LUG (Lugo), cinco para a Florentino López Cuevillas, en Ourense e outras seis para Altamar, en Vigo. Os requisitos para optar ás prazas son, entre outros: ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 o 31 de decembro de 2020; que a renda familiar non supere o 150% do IPREM; non ter pedido con anterioridade a condición de persoa bolseira; e estar cursando estudos universitarios, superiores de ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior. ECG