Pon o foco na Facultade lucense de Veterinaria unha delegación de investigadores polacos e portugueses

visita. Unha delegación universitaria integrada por profesores e investigadores do Departamento de Hixiene Ambiental e Benestar Animal da universidade polaca de Wroclaw e da Escola Superior Agraria do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e da Facultade de Veterinaria das Azores, tamén en Portugal, visitaron a Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo para avaliar posibles liñas de colaboración nos campos da reprodución e do benestar animal.

A delegación internacional aproveitou a súa estadía na sede universitaria luguesa para manter encontros con profesores e investigadores das áreas de Obstetricia e Reprodución da Universidade de Santiago (USC) na sede universitaria luguesa, ademais de para coñecer as instalacións e os servizos que presta na actualidade a Facultade de Veterinaria.

Parte das reunións programadas por estas delegacións internacionais con docentes e investigadores da Facultade de Veterinaria de Lugo centráronse en temas de reprodución. Ademais destas cuestións, a comitiva das Azores tamén trasladou ao vicedecano da Facultade de Veterinaria Luis Quintela a posibilidade de estreitar ligazóns entre o centro galego e o luso.

Esta futura colaboración podería traducirse na habilitación de mecanismos orientados a favorecer a mobilidade estudantil, tanto de alumnado de grao como de posgrao, así como a implicación de investigadores da USC e da Facultade de Veterinaria das Azores en proxectos sobre liñas de traballo afíns, segundo o que comentou o profesor Luis Quintela.

A maiores destas sesións de traballo, algúns membros destas comitivas internacionais aproveitaron a súa estadía en Lugo para participar na recepción institucional ofrecida na Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo pola vicerreitora Montserrat Valcárcel. redacción.