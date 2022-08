Pontón comparte co alcalde de Recoleta o modelo de Pontevedra

A portavoz do Bloque Nacion alista Galego completou a súa axenda internacional en Chile cun encontro co rexedor de Recoleta (Santiago de Chile) Daniel Jadue.

É con este alcalde da comuna de Recoleta con quen tivo a oportunidade de abordar algunhas das cuestóns que máis preocupan na gobernanza d e calquera urbe, coma son a mobilidade sustentable, a xestión da auga e dos residuos urbanos, o acceso á vivenda ou a prestación de servizos que faciliten a integración social dando lugar a cidades compactas.

Con Jadue, político e sociólogo referente no tocante ás politicas de esquerda no país, a líder do Bloque compartiu o modelo da vila de Pontevedra, recoñecido a nivel internacional. A capital de provincia marca exemplo de cidade ao servizo da veciñanzo, que, co proceso que iniciou hai dúas déadas foirecuperando o espazo público para a xente, con políticas de transformación social en positivo e capaces de mellorar a vida das persoas.

Axenda de traballo. A visita en Chile continou coa participación de Pontón e a responsable da Área de internacional da Executiva nacional, Ana Miranda, nun acto organizado pola Plataforma Chile Mejor sin TCL (Tratado de libre comercio), que defende unhas relacións comerciais internacionais xustas en oposición á capacidade das multinacionais de impoñer os seus intereses sobre os da economía real e a clase traballadora dos países latinoamericanos.

Do mesmo xeito, a líder do partido quixo aproveitar para amosar o apoio do BNG á proposta de nova constitución do país andino nunha xuntanza no Senado con Elisa Locón. Tátase dunha activista mapuche que presidiu a Convención Constitucional de Chile, órgano creado para redactar unha nova constitución desde a democracia e a igualdade.

Xunto con Ana Miranda, Pontón quixo trasladar o apoio total do BNG ao novo documento. “Desde realidades distintas, compartimos a defensa dos nosos pobos, a defensa da xente do común a ter unha vida digna, desde a súa identidade nacional, lingüística e cultural”, expresou a líder nacionalista no encontro.

O texto, que se votará o próximo 4 de setembro e sobre o que o BNG espera que gañe o “Apruebo”, recoñece a plurinacionalidade e o plurilingüísimo, e a defensa dos pobos e das súas linguas e culturas, “e o BNG desde Galiza tamén defendemos o recoñecemento da realidade plurinacional, plurilingüe e pluricultural do Estado español”, salientou a portavoz. De aprobarse, a futuro constitución consolida un Estado laico que defende valores como a ecoloxía, o feminismo.

Por outra banda, dende o Bloque inciden en que “son máis os puntos de encontro” porque comparten “as ansias de cambio” e de “abrir un novo tempo en Galiza”, tal e conmo, segundo explican, ven de facer Chile tras a chegada de Gabriel Boric á presidencia.

Entre outros puntos en común que se trataron nesta xuntanza destacan a importancia da defensa do territorio, de evitar o espolio dos recursos naturais, que deben servir para mellorar a vida das persoas, ou a importancia da mobilización social para avanzar en dereitos e liberdades.

Colombia. Tras esta rolda de reunións en Chile, a seguinte escala é Colombia, onde a líder do Bloque vai asistir ao acto de investidura do presidente Gustavo Petro e da vicepresidenta Francia Márquez previsto para o 7 de agosto. Tamén están previstas, na xornada previa, unha xuntanza coa coalición política Colombia Humana, liderada precisamente polo presidente electo Gistavo Petro, así como encontros con responsables políticos tanto de Colombia como doutros Estados americanos que tamén acoden á investidura.