Pontón ofrece al PP tres pactos de país para encarar 2022

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, comienza el nuevo año con la mano tendida y la esperanza de que en el nuevo periodo de sesiones oposición y Gobierno gallego sean capaces de sacar adelante desde el consenso alguno de los grandes temas que preocupan a Galicia. En un desayuno con la prensa, la nacionalista fijó ayer cuáles son sus propuesta para, al menos, intentar tres “pactos de país”: el refuerzo de la sanidad, la puesta en marcha de un nuevo modelo de atención a las personas mayores y la recuperación económica condicionada por la evolución de virus y ahora también por una inflación disparada.

Pontón destacó la “total disponibilidad” del Bloque para fraguar acuerdos y no descartó la necesidad de un encuentro con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para avanzar en alguno de los pactos propuestos. Aunque la pelota que supone esa posibilidad la dejó en el tejado del jefe del Ejecutivo.

Preguntada al respecto, la nacionalista recordó que el último cara a cara con Feijóo fue a iniciativa de su grupo y lamentó que éste, el 26 de marzo del pasado año, no hubiese tenido continuidad. “Sempre estarei nunha mesa á que me convoque o presidente da Xunta para falar en favor de Galicia, pero parece que el n on se sente cómodo nese formato”, dijo la líder de la oposición en O Hórreo.

Puso, con todo, algunas condiciones: “Temos a man tendida para chegar a acordos que permitan sacar ao

país adiante, pero para iso o Goberno de Feixóo ten que recoñecer os erros e ten que abandonar a estratexia suicida de buscar culpables, a estratexia de estender o seu dedo acusador en lugar de aportar solucións aos grandes temas pendientes”.

Atender la situación de la atención primaria es una de las prioridades para el Bloque y uno de los asuntos en los que los nacionalistas creen que Feijóo escurre el bulto. “O colapso nos centros de saúde –denunció la nacionalista– é responsabilidade directa das decisións do presidente da Xunta, do seu afán de recortar e privatizar”. El recorte presupuestario en las cuentas de este año en atención para primaria es de “xuzgado de garda”, denunció también.

Pontón anunció, en este sentido, que su grupo pedirá la comparecencia del presidente en el Parlamento para que explique la situación del primer eslabón de la sanidad pública que, a su juicio, se encuentra ahora en el “precipicio”. Y recordó cuáles son las propuestas del Bloque para “variar o rumbo”: un plan de choque de 200 millones de euros, la recuperación inmediata de las gerencias con capacidad resolutiva y con presupuesto, un plan de retorno de los profesionales sanitarios que marcharon fuera (alrededor de siete mil, dijo), reforzar el servicio de rastreo y más personal para especialidades como psicología o fisioterapia.

Sobre otra de las ofertas de pacto, Pontón ya anunció que hará casus belli de la defensa de un nuevo modelo de residencias que apueste por la gestión pública y por la calidad y que tenga como centro no el lucro a costa de la vejez, sino la garantía de una vejez digna. Política Social ya ha presentado en la Cámara su propia propuesta para mejorar la atención en los centros de mayores.

La portavoz nacional del BNG destacó, finalmente, la necesidad de llegar a acuerdos para activar los sectores productivos, en particular la industria, porque, aseguró, “o turismo só non chega”.