Pontón ofrecerá un proyecto de futuro ante un partido que no ilusiona “ni a los suyos”

Como era previsible, el discurso del candidato a presidir la Xunta, Alfonso Rueda, durante la primera jornada del debate de investidura no convenció al primer partido de la oposición, que ve en el pontevedrés “la viva imagen del pasado” y cree que “no ilusiona ni a los suyos”.

“Por no tener, no tiene ni ansia”, indicó este miércoles la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, a raíz del discurso del aspirante a tomar ekl relevo de Alberto Núñez Feijóo pronunciado en el hemiciclo, antes de avanzar que la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ofrecerá propuestas “urgentes” y de “modernización” de Galicia.

“Un discurso gris, desganado, que no ilusiona ni a los suyos”, insistió sobre las palabras de Rueda, señalando que el todavía vicepresidente primero es un “candidato sin nada que ofrecer, sin el más mínimo entusiasmo”. “No hizo ni propuestas, no ofreció nada más. Un discurso genérico, burocrático, no hubo ni una sola propuesta en medio de esta crisis tan brutal”, manifestó en la jornada de reflexión entre el discurso de investidura y la intervención de los grupos y el debate final.

El BNG lamenta que Rueda no ofreciese “una sola propuesta para rescatar a los sectores” más afectados por la crisis, ni tampoco “certezas a la sociedad más justa y equitativa”, o para “afrontar la crisis climática”. Más allá de “plazas en campamentos y tres vacunas”, que Rodil aprobó, consideran que son medidas insuficientes. “No era una comparecencia ordinaria en comisión”, apuntó, en alusión a una intervención “sin impulso, sin propuestas, sin ideas, sin liderazgo, que le está haciendo perder oportunidades a este país”.

“Pero hay alternativa, futuro y, sobre todo, esperanza”, contrapuso, para situar a la portavoz nacional del BNG con “un proyecto de país que está en marcha, para un tiempo nuevo en este país, con un gobierno que haga valer los intereses de Galicia, con ideas, propuestas, talento, para pensar a lo grande, aprovechando las potencialidades” de Galicia.

La viceportavoz parlamentaria enfatizó que, “frente al proyecto agotado de Alberto Núñez Feijóo, está el proyecto de futuro de Ana Pontón”. “Frente a la parálisis, frente a la Galicia en pequeño; una Galicia en grande que ponga el talento y la riqueza y los recursos de este país” por delante, manifestó.

En el debate de este jueves, Pontón presentará un plan de medidas urgentes para “rescatar a los sectores más afectados” y, en segundo lugar, un conjunto de medidas para “modernizar y transformar Galicia, mejorar las condiciones de vida” de las personas de hoy y de las que llegarán.

“Poniendo en el centro las prioridades de las personas”, independientemente de si viven solas o acompañadas, o en la ciudad o en una localidad del rural. “Políticas útiles para resolver los intereses de este país, propuestas para que Galicia afronte la emergencia climática, porque no hay recambio (del planeta), y para defender los derechos de las mujeres que aún vemos negados hoy”, enfatizó.

Remarcó que “este país puede dar más de sí” y, por ello, incidió en que Pontón “va a ofrecer un proyecto de futuro, con liderazgo claro, desde la humildad, con voluntad y confianza”. En cuanto a la futura dimisión de Feijóo, Rodil juzgó que “ya hace tiempo” que debería haber dejado la Cámara, afeando la “situación de interinidad”