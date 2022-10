Pontón quiere fijar en el 25% el presupuesto mínimo de sanidad para la Primaria

El BNG tiene entre sus planes presentar una proposición de ley para fijar en un 25% el presupuesto mínimo que debe tener la atención primaria en el apartado de Sanidad. Así lo anuncio la portavoz nacional del grupo, Ana Pontón, durante su visita en la jornada de ayer a un centro de salud de O Grove, quien resaltó la necesidad de reforzar la atención primaria dada su importancia, calificándola como “o corazón dosistema sanitario” por lo que añadió, metafóricamente, “hai que bombearlle sangue, e ese corazón precisa unha transfusión, a proposición de lei que presentamos é a transfusión para que atención primaria recupere pulso e poida atender ás necesidades da poboación”, afirmó.

Pontón aprovechó su presencia para referirse a O Salnés, en el que contó con la compañía de la portavoz parlamentaria de Sanidad, Montse Prado, el portavoz municipal David Torres y otros respomsables locales y comarcales del BNG. como la “zona cero” del colapso de la atención primaria durante el pasado verano. Señaló por esta situación al Gobierno popular y unos recortes que son una “temeridad” y, denuncia, han mermado la calidad del servicio de atención primaria. La líder nacionalista continuó arremetiendo contra el PP refiriéndose a sus intentos por “debilitar lo público” en detrimento de lo privado. “É a folla de ruta”, añadió esta.

La portavoz sacó a relucir algunos datos como la progresiva reducción de las partidas presupuestarias dedicadas a la atención primaria, añadiendo más tarde que Galicia se encuentra a la cola en lo que a inversión en sanidad primaria se refiere, así como que los gallegos tienden a recurrir cada vez más a la sanidad privada, con un gasto que ya alcanza los 450 euros al año.

La líder nacionalista se comprometió a dar “a batalla política, social e da mobilización para defender a saúde dos galegos e das galegas”, señalando que lo recortes “matan”. Pontón continuó señalando al Gobierno popular por uns acifras que, afirma, “deixan claro o que está pasando na sanidade pública e a posición do Partido Popular que é deteriorar a sanidade pública para seguir engordando o negocio privado”, apuntó Pontón, a la vez que reivindicó la necesidad de mejorar el servicio ante la existencia de “unha cidadanía que non ten pediatra, que ten lista de agarda para ir ao centro de saúde, á que lle cambian o seu médico ou médica de cabeceira de xeito continuado e todo isto non se pode aceptar como normal. De aí a proposición de lei para fixar no 25% de todo o orzamento de sanidade o financiamento que debe ir a atención primaria”,