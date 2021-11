Pontón revalida o liderado nun BNG que se borra dos independentismos

A XVII Asemblea Nacional do BNG amosou que, a día de hoxe, o liderado de Ana Pontón á fronte da formación política non ten rival. Por terceira ocasión revalidou o cargo de voceira nacional, co aval acadado nas últimas eleccións autonómicas de 2020, onde bateu marcas tras acadar 311.340 votos, o 23,79 %, con 19 parlamentarios que a convertiron en xefa da oposición e ao Bloque en segunda forza do país. Se na cita celebrada en marzo de 2017 chegaba ao 98,2 % dos votos emitidos, agora acadou o 99 % .

O obxectivo é nesta etapa moito máis ambicioso. Superada a fase máis difícil da pandemia, e demostrado que xa son a alternativa real ao PP, no cónclave dominical que se celebrou na Coruña puxéronse os vimbios, de forma colectiva, da folla de ruta cara liderar o Goberno de Galicia en 2024 “e facer historia abrindo un tempo novo de futuro e de esperanza para os galegos e as galegas cunha presidencia nacionalista”, dixo Pontón.

Un reto que a de Sarria presentou ante o plenario convocado no Coliseo herculino xa dende primeira hora, cando botou a vista atrás para comparar a asemblea do 2016 – entón asumiu o liderado do Bloque en pleno ano electoral– até o cumio de hoxe. Tempo, lembrou, no que se pasou do “escepticismo” cara o BNG a obter o mellor resultado da súa historia, mérito que atribuíu ao esforzo colectivo da militancia. “Vós, a militancia, sodes a gran protagonista dese logro, porque as persoas son importantes, pero a forza do colectivo é a que realmente nos fai chegar lonxe”, dixo.

A asemblea aprobou tamén cunha práctica unanimidade, o 99,5 % dos votos, os documentos políticos. Fíxose tras incorporar varias emendas e rexeitar as de maior calado independentista. Previamente, os documentos abordáronse nas comarcas, das que chegaron 346 textos alternativos. Algúns incorporáronse tal como chegaron, outros foron acordados coa comisión redactora. En canto ao informe de xestión, contou tamén co masivo respaldo do 99,32 por cento dos votos.

Recolle Europa Press que un dos momentos de maior discusión interna tivo lugar cando se debatían as premisas para gobernar que recollen os documentos políticos do BNG, onde varias emendas propoñían incluir a cuestión da “autodeterminación” para “aproximar o obxectivo final da República Galega”.

A comisión redactora encargouse de defender os textos orixinais sen buscar omitir o debate, senón “situalo” no lugar correcto e “non autoimporse obxetivos de autodeterminación política que non poidan ser negociados nun eventual goberno autonómico en 2024”.

A por todas. Se pola mañá o discurso de Ana Pontón foi de agradecimento a todos os que conforman a formación, os artífices dun BNG “máis forte, unido e cohesionado que nunca” –que agora debe seguir fortalecendo e ensanchando a súa base social para construír “un proxecto ganador e de maiorías” que contra o pasotismo popular opón ilusión–, na súa intervención de clausura pasou ao ataque. Advertiu do “nerviosismo” do PP e lanzou o “novo ciclo” da formación nacionalista: “Imos a derrotar aos do non, somos o BNG do si”, manifestou.

“Están nerviosos –dixo, polos populares– porque nas pasadas eleccións se moveu o taboleiro, empezou o cambio galego da man do BNG e non van poder paralo”, exhortaba Pontón, quen asegurou que están en disposición de “abrir un novo ciclo político”.

Fixo ademáis un “recoñecimento explícito” ás predecesoras na formación, así como ás mulleres que participan agora activamente. “A política é un mundo masculino e non sempre o temos fácil, ao contrario, temos que superar máis barreras. Que hoxe o BNG teña mulleres en cargos relevantes é o traballo de todas as que nos precederon durante años doulles gracias de todo corazón”, dixo.

Comprometeuse a “seguir avanzando no empoderamento das mulleres”, dando pasos aos “valores que aporta” o feminismo, con “empatía, inclusión, diálogo, participación”. “Estamos aquí para convencer e non para vencer”, remarcou.

Pontón prometeu que “o BNG é leal a Galicia, porque actuamos desde o amor a este país, desde a confianza no que somos como pobo, desde o afán por construír unha sociedade cada vez máis xusta, máis igual, máis libre e con esa lealdade irredutible seguiremos centrados nas preocupacións da xente”. Por iso “temos a obriga de acertar”, asegurou, e gobernar para todos a partir do ano 2024.