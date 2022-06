Pontón ve a Rueda “encastelado” en que o fai todo ben e Formoso lamenta o desacordo en ámbitos como a sanidade

SANTIAGO. EFE/EUROPA PRESS. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, criticou este luns que a Xunta de Galicia non teña intención de “dar resposta aos problemas deste país, que son moitos”, e reprochou que Alfonso Rueda dirixa un Goberno “encastelado na máxima de que o fai todo ben”. “Despois de 90 minutos de reunión saio preguntándome para que nos convoca o presidente da Xunta se non quere chegar a acordos”, sostivo Pontón tras unha reunión co presidente galego, Alfonso Rueda, que menos dun mes despois de tomar posesión xuntouse cos líderes da oposición nun encontro de traballo na tarde este luns.

Pontón, como contou á prensa alí congregada, botou en falta vontade política por parte de Alfonso Rueda para chegar a acordos a pesar de que o BNG acudía a esta reunión con intención de “sumar, achegar e de pór sobre a mesa alternativas a unha situación moi difícil” porque “hai moitas persoas no noso país que o están pasando moi mal”. Pontón reprochou que Rueda non atendese a súa petición para pór en marcha un plan de choque para a sanidade dotado con 200 millóns de euros e outro plan de 700 millóns para dedicalos aos colectivos máis vulnerables e afectados pola crise, con medidas concretas como aumentar o complemento autonómico das pensións non contributivas, mellorar a Risga e que sexa compatible co IMV, ademais de aumentar as axudas para gastos básicos de vivenda ás familias con menor nivel de renda.

Estas, entre outras, son cuestións que só “necesitaban de vontade política”, reiterou a líder do Bloque que ve en Rueda un presidente que “non quere chegar a acordos” nas materias “que son da súa competencia” e nas que “podemos traballar porque temos as mans libres”. Pontón reprochou que o máximo mandatario da Xunta unicamente citsase aos portavoces en busca “dunha foto” e para recibir respaldo “en xeneralidades” de cara á reunión que prevé manter co presidente do Goberno, Pedro Sánchez. A este fío, a nacionalista apuntou que “acordar sobre o que depende dos demais é moi fácil” pero sería necesario que neste encontro se abordasen aspectos que se puidesen xestionar desde a Xunta de Galicia. Con todo, reclamou a Rueda que acuda a Moncloa cunha “axenda máis ambiciosa” e asegurou que “o BNG vai estar sempre aos intereses de Galicia, goberne quen goberne”, polo que apremou a conseguir cuestións tales como o traspaso da AP-9 porque, pola contra, “isto non deixa de ser un pitorreo aos galegos”.

GONZÁLEZ FORMOSO. O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, lamentou a existencia de “puntos de desacordo importantes” na súa reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, en ámbitos que, na súa opinión, deben ser “esenciais” como a sanidade e destacou que só observou “achegamentos” en cuestións como a necesidade de que o Estado permita unha maior facilidade para realizar convocatorias extraordinarias de prazas MIR e en materia de fondos europeos. Así o sinalou aos medios de comunicación dspois de manter unha reunión de pouco máis dunha hora co máximo mandatario autonómico, o primeiro encontro que protagonizan destas características desde que el asumiu as rendas do PSdeG e Alfonso Rueda a Presidencia da Xunta. Despois da cita, o presidente da Xunta recibiu á portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.

Segundo indicou Formoso, tratouse dun encontro “cordial” pero “non todo o produtivo” que ao PSdeG lle houbese gustado. “O PSdeG presentou propostas en tres ámbitos -sanidade, atención sociosanitaria e economía- que consideramos que deben configurar un novo modelo de país e constatamos que hai unha visión moi distinta de Galicia”, sinalou. Así, diferenciou “a do PP”, como unha “visión de resignación”, da do PSdeG, “unha visión de esperanza do país”. “Ante a situación de colapso sanitario, por exemplo, creo que hai puntos que se propoñen no noso modelo sanitario que significan cifras concretas. Estamos a falar de igualar o 11% --de incremento medio estatal de investimento en sanidade--, 140 millóns de euros máis no orzamento de cara a 2023, que entendía que nunha situación de colapso sanitario sería aceptado sen molestias”, sostivo para asegurar que “decepciona excesivamente” tendo en conta que “para os galegos a situación sanitaria” está “por encima de todo nas súas preocupacións”.

ACHEGAMENTOS NO ÁMBITO PARLAMENTARIO. Aínda que sostivo que hai “tempo para seguir afondando” nestas propostas, sinalou que lle gustou “máis concreción”. “Espero que unha vez escoitadas as nosas propostas no ámbito industrial, no ámbito económico, no ámbito tributario, no ámbito de axudas aos sectores prexudicados pola inflación haxa algún achegamento no ámbito parlamentario nos próximos meses”, dixo. Con todo, destacou que houbo achegamentos en cuestións a reclamar ante o Estado, como unha maior flexibilidade para facilitar a convocatoria extraordinaria de prazas MIR en con contexto de “dificultades” para cubrir os cadros derivados dos 13 anos de xestión do PP.

URXE Á XUNTA QUE EXERZA AS SÚAS COMPETENCIAS. Así mesmo, explicou que tamén houbo un achegamento de posturas en materia de fondos europeos pero considerou que “a Xunta non puiden estar nun ‘simpa’ permanente co Estado e os galegos” e debe exercer as súas competencias. “A Xunta tamén ten que facer os seus deberes no ámbito industrial. O Estado ten que achegar fondos europeos para reactivar Galicia e a Xunta ten que completar os proxectos que se poden traducir en tractores nas comarcas galegas que adoecen de carga laboral”, sostivo.

Precisamente, preguntado pola vontade de Rueda de facer unha fronte común coa oposición para levar as demandas de Galicia a unha futura reunión co presidente do Goberno, Pedro Sánchez, o titular da Xunta insistiu en que “Galicia non pode estar nun simpa permanente de confrontación co Estado e nun simpa permanente cos sectores necesitados”, argumentou. A este respecto, subliñou que a Xunta é “unha entidade que representa ao pobo galego, que ten un orzamento de case 12.000 millóns, un aparello administrativo formado por máis de 12.000 persoas e competencias suficientes para responder a moitas das necesidades que ten o pobo galego”.

REFORMA DO ESTATUTO. Neste sentido e en referencia ás competencias en materia de costas que a Xunta expón reclamar ao Estado, Formoso afirmou que “algunhas cuestións das que se están expondo necesitan claramente dunha reforma do Estatuto de Autonomía”, que “é o instrumento onde o resto das autonomías xa fixeron os seus deberes” de forma que “teñen un estatuto de segunda xeración” mentres Galicia “adoece dun que non recibe ningunha competencia” nos últimos 13 anos e que non foi modificado desde a súa aprobación. “Estamos ante unha Galicia ben distinta á do século XX”, dixo Formoso, que rexeitou “estar á 'salto de mata' pedindo unha competencia ou outra competencia sen abordar unha reforma consensuada do Estatuto de Autonomía” e puxo como exemplo o feito de que outras comunidades teñen a capacidade normativa de aprobar “decretos lei” para adoptar medidas urxentes.

PROPOSTAS. Despois de pedir a Rueda que tome nota das competencias propias para axudar aos galegos no momento “máis difícil” das últimas décadas, despois dunha pandemia e os efectos da guerra de Ucraína, Formoso explicou que as propostas socialistas parten dun “substracto de experiencia na xestión” a través do tres deputacións provinciais e dos pobos e cidades desde os que gobernan ao 62% dos galegos. “Non estamos a soñar a Galicia senón que presentamos unha oferta de país real, que xa estamos a construír nos ámbitos institucionais que o socialismo hai moitos anos que goberna día a día”, sostivo.

Así, argumentou que o aumento da partida para o Servizo de Axuda non Fogar e a atención á Dependencia, así como as liñas de axudas aos transportistas, agricultores, gandeiros ou pescadores son medidas que os socialistas xa fan “desde as deputacións” que gobernan. Por ámbitos, en materia sanidade, ademais do aumento en 140 millóns do orzamento de 2023, Formoso reclamou a incorporación dun máximo de 48 horas para ter un diagnóstico inicial en Atención Primaria.

En materia económica, urxiu modificar o modelo económico para impulsar aos sectores estratéxicos, incrementando o investimento en I+D+i até alcanzar a media nacional do 1,41% do PIB nun prazo d dous anos. Ademais, reivindicou a aposta polas enerxías renovables e reclamou á Xunta que se some ao pacto eólico asinado polo PSdeG con colectivos e sindicatos. Neste punto, apuntou á necesidade de que a Xunta autorice antes do 30 de setembro os parques eólicos que necesita Alcoa para soster o consumo eléctrico futuro, e antes do 31 de decembro aqueles que permitan facer viable a primeira planta de hidróxeno verde de Galicia.

Ademais, propuxo medidas para afrontar a inflación como a reversión á metade, a través de liñas de axuda, dos 550 millóns de euros recadados polo tramo autonómico do imposto de hidrocarburos. Tamén avogou por incrementar o mínimo exento do tramo autonómico do IRPF, para rebaixar 430 euros a 1 millón de galegos. Por último, avogou por reforzar a protección social dos maiores, após as “imaxes preocupantes” reveladas durante a pandemia sobre a “falta de calidade” da atención nas residencias e lembrou que o PP non promoveu ningunha pública desde a chegada de Feijóo á Xunta.