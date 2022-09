Premiado pola USC un proxecto sobre o ‘caso Wannikhof’

Os alumnos de terceiro curso de Dereito Procesal que impart na USC Cristina Alonso Salgado abordaron “cos ollos anegados de xustiza” o caso Wannikhof e entenderon, según explicou a profesora, “que hai persoas que atravesan as leis pero que tamén hai leis que atravesan as persoas”. O caso Wannikhof, un dos exemplos do que agora se coñece como ‘pena de telexornal’ e no que erróneamente a betanceira Dolores Vázquez Mosquera foi declarada por un xurado popular culpable do asasinato en 1999 de Rocío Wanninkhof en Mijas, centra o proxecto polo que Cristina Alonso recibiu onte, na modalidade de docencia, o primeiro dos Premios á Introdución da Perspectiva de Xénero na Universidade de Santiago. O proxecto desenvolveuse baixo o título Perspectiva de xénero e sistema de (in)xustiza penal: unha ollada crítica a través do caso Wannikhof’.

Na modalidade de investigación, levou tamén un primer premio Beatriz Busto Miramontes, que estudou ‘O inicio da (re)presentación feminina no folclore galego: Pandereteiras de Mens’. A investigación demostra, expuso Busto Miramontes, que “as mulleres da nosa tradición oral non son só tocadoras e cantadoras, senón tamén, poetisas, creadoras, parte do proceso de composición”.

Na modalidade de docencia o segundo premio foi para a profesora Rocío García Pedreira pola súa experiencia ‘Medidas e actividades para a inclusión da perspectiva de xénero na docencia de materias de literatura do Grao en Educación Infantil; mentres que o terceiro galardón distinguiu o traballo ‘Tecnoloxía educativa con lentes violetas’ de Uxía Fernández Regueira, Adriana Gewerc e Ángela González-Villa.

O segundo premio en investigación foi outorgado ao traballo ‘Científicas fronte ao coronavirus en Wikipedia’ de Encina Calvo Iglesias; mentres que o terceiro concedeuse ás profesoras Alba Alonso Álvarez e Julia Espinosa Fajardo por un traballo sobre igualdade de xénero e auxeda dereita radical populista.

Dada a cantidade de propostas recibidas, o xurado decidiu facer dúas mencións especiais, sen dotación económica, aos traballos do equipo de Emilia Vázquez Rozas, pola súa investigación ‘Estudo sobre senfogarismo feminino e violencia de xénero en Galicia’ e a ‘Movendo os marcos do patriarcado. O pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán’ de María López Sández e Marilar Aleixandre.

O acto de entrega dos premios estivo presidido polo reitor Antonio López, quen subliñou a necesidade de seguir loitando a prol da igualdade xa que isto é algo “transversal e que nos incumbe a todos”. Tamén interveu a delegada do reitor para a Igualdade, Marta Pérez Pereiro, quen antes de dar lectura á acta do xurado, destacou a relevancia da colaboración entre institucións que traballen “conxuntamente nunha loita urxente”, dixo. Na mesma liña, pronunciouse a secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana López Abella.