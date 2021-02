Premio para dos colegios de Arteixo y Monfero por su compromiso social

Santiago. El CEIP Ponte dos Brozos, de Arteixo, con la iniciativa Aprendendo a convivir, y el CPI Plurilingüe Virxe da Cela, en Monfero, con Monferosolidario, son los dos centros escolares ganadores de la primera edición del Premio Galego de Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global.

Se trata de un reconocimiento impulsado por la Coordinadora Galega de Organizacións Non Gubernamentais para o Desenvolvemento (ONGD) que destaca experiencias educativas que fomenten una ciudadanía solidaria, crítica y comprometida con la construcción de un mundo justo.

El jurado, formado por seis personas vinculadas a oenegés, a la cooperación internacional al desarrollo y al mundo educativo, destacó el esfuerzo del profesorado y de los centros escolares que se presentaron a esta primera edición “en el actual contexto de crisis sanitaria que afectó al normal funcionamiento de las aulas”.

Las dos iniciativas se caracterizan por promover que el alumnado se responsabilice y participe en la construcción colectiva solidaria y comprometida con la justicia social y global. “Estamos moi satisfeitas coa acollida que tivo o Premio nesta primeira edición e co potencial e valor das iniciativas presentadas por 19 centros educativos de Galicia que traballan para transformar o mundo dende as aulas”, aseguró María Paz, portavoz de la Coordinadora Galega de ONGD.

Aprendendo a vivir, del Ponte dos Brozos, primer premio en la categoría de Educación Infantil y Primaria, aunque están implicados todos los alumnos y profesores del centro, trata temas como la emergencia climática, la igualdad de género y la cultura de la paz con actividades que se programan a lo largo del curso en colaboración con colectivos e instituciones del entorno como el Hospital Materno Infantil de A Coruña, pero también con organizaciones internacionales como Teachers for Future o Aministía Internacional.

“Este premio supón a posta en valor dun esforzo, non sempre visible, para acadar unha escola solidaria e sensible co relativo á igualdade, á mellora da convivencia e ao coidado do medio ambiente”, asegura Verónica Iglesias, coordinadora del equipo de convivencia del centro.

En el caso de Monferosolidario, un proyecto que nació en 2008, pero que fue creciendo y abarca todos los niveles educativos del centro aunque se presentaron en la categoría de Secundaria, es ya una señal de identidad del colegio y de la comunidad educativa de Monfero. De hecho, en septiembre de 2009, el CPI Virxe da Cela recibió el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación junto a otros catorce centros galardonados.

La coordinadora del proyecto, Verónica Dopico, está convencida de que el premio “supón unha reafirmación na nosa idea inicial: a posibilidade de abrir a escola cara á transformación social”.

Reconoce también la responsable de Monferosolidario que “soubemos manternos no tempo e tivemos que evolucionar e adaptarnos aos cambios e transformacións da sociedade, especialmente notables neste último ano, e foi posible grazas ás sinerxias creadas dentro e fóra do propio centro”. C. BARBA